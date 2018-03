Matić: Stipetić je bio za koplje iznad svih. Krstičević: Veliki čovjek i general

General Petar Stipetić bio je stvarno častan vojnik, obrazovan i predan svom poslu, komentirala je bivša ministrica obrane Željka Antunović vijest da je bivši načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH danas preminuo u Zagrebu.

– Bio je izrazito pametan časnik. Dao je veliki doprinos u Domovinskom ratu, a ja kao ministrica obrane u jednom periodu surađivala sam s njim i moram priznati da mi je pri dolasku u Ministarstvo bio jedan od glavnih oslonaca – komentirala je Antunović.

Generala Stipetića prisjetio se i bivši ministar branitelja Predrag Matić izrazivši zadovoljstvo da je imao veliku čast i priliku raditi sa Stipetićem, ali i s drugim najvećim generalima Hrvatske vojske, od generala Blage Zadre, Janka Bobetka, Zvonimira Červenka do Antona Tusa.

– Sve su to junaci Domovinskog rata i ne znam koga bih izdvojio od njih. Međutim, neće se ovi drugi naljutiti niti njihove obitelji ako kažem da je general Stipetić ipak za koplje iznad svih. Ako se za nekoga u Hrvatskoj vojsci može reći da je bio oficir i džentlmen, onda je to prije svih Petar Stipetić. Kada kažem da je bio oficir i džentlmen, onda su u tome sadržane sve njegove osobine. On nije bio od onih časnika koji je vikao i istjerivao autoritet na galamu nego se vidjelo da je stručan i da je volio svoje vojnike. Jako sam ponosan na dane kada sam radio s njim kada mi je bio šef u kabinetu načelnika Glavnog stožera – poručio je Matić.

Druga tuzna vijest danas. Preminuo je general Petar Stipetic. Pocivaj u miru, generale. — Bojan Glavasevic (@bglavasevic) March 14, 2018

Ministar obrane Damir Krstičević također se prisjetio generala Stipetića.

- Poznavao sam generala Stipetića i radio s njim. Dao je veliki doprinos u stvaranju, razvoju i pobjedi u Domovinskom ratu, a i kasnije kao načelnik Glavnog stožera HV-a. Mogu kazati da je veliki čovjek, zapovjednik i general pobjedničke Hrvatske vojske. Već smo u kontaktu s obitelji i Ministarstvo će organizirati pogreb. Stipetić je jedan od naših vrhunskih generala koji su zaslužni za današnju slobodu, zajedno s Bobetkom i ostalima. Osjećam tugu i naša je sada zadaća pripremiti dostojanstven ispraćaj našeg načelnika kakav zaslužuje. Hrvatska vojska mora biti prožeta simbolima Domovinskog rata, a general Stipetić je sigurno jedan od simbola – kazao je Krstičević.