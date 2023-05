Pernar tvrdi da zbog bolesti ne svjedoči protiv Hrvata: 'Sjeo sam na pod, nisam mogao stajati više'

Ivan Pernar koji je danas trebao svjedočiti protiv osmero Hrvata na suđenju u Zambiji, tvrdi kako je prije nekoliko dana obolio od malarije. Objavio je to na svom Telegram kanalu 15. svibnja.

"Sreća u nesreći da nisam vC imao kod sebe jer bi inače tim liječio", napisao je, a ubrzo je objavio i video u kojem priča: "Spasio me djelatnik apoteke. Došao sam tražeći vitamin C, one neke male tablete, nemaju u prahu. I on mene pita što mi je. Ja kažem da mi se vrti u glavi i da imam laganu glavobolju. Imam bolove u zglobovima. I temperatura, drhtavica", naveo je i dodao da mu je ovaj predložio testiranje na malariju.

"Dok sam bio u apoteci, sjeo sam na pod, nisam mogao stajati više", požalio se. Nekoliko minuta kasnije napisao je kako ne zna za sebe. Zbog bolesti, kaže, nije išao na ročište Hrvatima kojima na sudu u Ndoli traje ročište zbog sumnje u trgovanje ljudima u pokušaju. Tamo se trebao pojaviti kao svjedok optužbe. Na te informacije reagirale su i obitelji Hrvata jer im nije jasno kakve veze Pernar ima s njihovim slučajem.

"Najviše me kod malarije iznenadila nagla pojava simptoma koji su dosta agresivni bili. Sad se pomalo oporavljam, trebao bi bit zdrav do sutra", napisao je jučer, a kasnije dodao kako će njegov iskaz na sudu biti u četvrtak ili petak. Ivan Pernar poznat je protivnik obaveznog cijepljenja, a tvrdi da se vitaminom C može liječiti gripa.