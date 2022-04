Penava: Uvođenje eura gubitak je monetarne suverenosti

Predsjednik Domovinskog pokreta ( DP) Ivan Penava opetovao je u subotu u Splitu kako uvođenje eura kao službene valute znači gubitak monetarne suverenosti Hrvatske te stoga pozvao Vladu i saborsku većinu da dobro promisle o tome.

"U kontekstu nestabilnosti na svjetskim tržištima, poput inflacije i gospodarske krize, uvođenje eura je zadnje što nam treba u ovom trenutku", rekao je Penava na konferenciji za novinare.

Vladu i saborsku većinu je pozvao da dobro promisle, "jer ako tako postupe odustat će od nakane koju imaju i koju će demonstrirati kroz izglasavanje Zakona o uvođenju eura kao službene valute", ustvrdio je Penava, navodeći da će Sabor u četvrtak raspravljati o tom zakonu.

Predsjednik DP-a kaže da je to koncept koji je "daleko od onoga što su zastupali hrvatski branitelji, zajedno s Franjom Tuđmanom".

"To je korak u suprotnom smjeru od tog smjera, to vodi Hrvatsku u novu državnu zajednicu, a znamo što su one donosile hrvatskom narodu", izjavio je.

Ponovo je zatražio ostavku župana vukovarsko-srijemskog Damira Dekanića koji je uoči Uskrsa sudjelovao u prometnoj nesreći u Cerni.

"Uključiti državni represivni aparat u pokušaj zataškavanja slučaja, aljkavo odrađivanje posla od strane pripadnika MUP-a i sve u cilju prikrivanja, baština je mentalnog sklopa za kojeg sam mislio da je ostao u nekim prošlim vremenima, mentalnog sklopa gdje postaje jednaki i jednakiji", rekao je Penava.

DP će imati kandidata za gradonačelnika Splita



Predsjednik DP-a Splitsko-dalmatinske županije Mate Šimundić najavio je da će ta stranka imati kandidata za gradonačelnika Splita na prijevremenim izborima i listu za Gradsko vijeće.

"Otvoreni smo za suradnju, razgovaramo sa strankama koje razmišljaju demokršćanski, suverenistički i konzervativno i ako se dogovorimo izaći ćemo zajedno na izbore, ali spremni smo i na samostalni izlazak", rekao je Šimundić. O kandidatima, kaže, raspravljaju na tijelima stranke.

