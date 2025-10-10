Pavo Kostopeč odustao od kandidature za predsjednika zagrebačkog HDZ-a

Pavo Kostopeč objavio je na Facebooku da odustaje od kandidature za predsjednika zagrebačkog HDZ-a. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

Drage članice i članovi zagrebačkog HDZ-a, drage prijateljice i prijatelji, dragi sugrađani, hvala vam na svakom susretu, razgovoru, savjetu, konstruktivnom prijedlogu i podršci kroz sve ove godine u kojima zajedno gradimo ideje i inicijative u svim dijelovima našeg grada. Bez obzira na to što nismo vodili javnu kampanju, vi, moje prijateljice i prijatelji, stranačke kolegice i kolege, znate koliko je naš zajednički rad bio intenzivan, sadržajan i svakodnevan; ne samo u ovom razdoblju pretkampanje, nego i puno, puno dulje. Zajedno sa svojim timom, donio sam odluku da neću nastaviti s kandidaturom za predsjednika zagrebačkog HDZ-a. Odluka je donesena s osjećajem zahvalnosti i ponosa - na tim s kojim sam radio, na sve vas koji vjerujete da možemo zajedno jačati našu stranku i pripremiti je za odgovornost vođenja grada. Na onima koji će voditi gradsku organizaciju ostaje puna odgovornost da nas povedu prema pobjedi na sljedećim izborima, jer vjerujem da Zagreb treba i zaslužuje bolje. Kao što sam isticao u kampanji - ostajem Jedan od nas. Hvala vam od srca. - stoji u njegovoj objavi.