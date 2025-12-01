Panika u Kijevu, ne znaju što se događa, cure detalji s ključnog sastanka: 'Žele zatvoriti pitanja teritorija i sigurnosnih jamstava'

Ukrajinska i američka delegacija održale su u nedjelju sastanak koji je opisan kao produktivan i uspješan. Ipak, iza zatvorenih vrata prevladavala je duboka zabrinutost Kijeva da administracija Donalda Trumpa nastoji finalizirati ključna pitanja teritorija i sigurnosnih jamstava s Rusijom prije nego što Ukrajina uopće sazna što će joj biti ponuđeno. "Opći dojam Ukrajinaca je da Amerikanci žele zaobići predsjednika Zelenskog, dogovoriti se nešto s Putinom, a onda se vratiti Ukrajini s gotovim dogovorom“, rekao je za POLITICO visoki ukrajinski dužnosnik upoznat s tijekom pregovora, koji je inzistirao na anonimnosti zbog osjetljivosti teme. Sastanak je bio posljednja prilika Ukrajine da izravno utječe na stav američkog posebnog izaslanika Stevea Witkoffa prije njegova odlaska u Moskvu sljedeći tjedan, gdje će razgovarati s visokim ruskim dužnosnicima, uključujući i samog Vladimira Putina.

Američku stranu predvodili su državni tajnik Marco Rubio, Witkoff te Jared Kushner. Ukrajinsku delegaciju vodio je Rustem Umerov, tajnik Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu, dok predsjednik Volodimir Zelenski nije bio prisutan. Kijev je od samog početka jasno poručio - konačnu riječ o bilo kakvim teritorijalnim ustupcima imat će isključivo Zelenski osobno. "Amerikanci žele potpuno zatvoriti pitanja teritorija i sigurnosnih jamstava. Ukrajinci žele znati što točno nose u Moskvu", sažeo je situaciju isti ukrajinski dužnosnik.

Pregovori u nedjelju nastavili su se na revidiranom mirovnom planu od 19 točaka, koji je prošlog tjedna dogovoren u Ženevi s europskim i ukrajinskim sudionicima. Taj dokument znatno je blaži od prvotnog američkog prijedloga od 28 točaka, koji je Kijev ocijenio „duboko neprihvatljivim“ jer je uključivao potpuno predavanje Donbasa Rusiji, drastična ograničenja ukrajinske vojske i odricanje od članstva u NATO-u. Novi plan uklanja neke od najkontroverznijih ruskih zahtjeva, ali i dalje predviđa demilitariziranu zonu u dijelovima Donbasa pod ruskom upravom te korištenje zamrznute ruske imovine pri čemu bi polovica profita od tih sredstava išla Sjedinjenim Državama.

Zabrinutost Ukrajine dodatno je pojačana prošlotjednim curenjem snimaka razgovora Stevea Witkoffa s Jurijem Ušakovim, savjetnikom Vladimira Putina. Na snimkama, koje je objavio Bloomberg, Witkoff savjetuje Ruse kako najbolje „prodati“ svoj plan predsjedniku Trumpu da bi ga on podržao. Trump je kasnije obranio svog izaslanika, nazvavši to „uobičajenom pregovaračkom taktikom“.

Bivši zapovjednik američkih snaga u Europi, umirovljeni general-pukovnik Ben Hodges, gostovao je u emisiji Europe Today na Euronewsu te poručio da se Europa napokon polako budi i shvaća da na Sjedinjene Države više ne može računati kao na poštenog i pouzdanog saveznika. "Sjedinjene Države doista smatraju Europu beznačajnom", rekao je Hodges Prema njegovim riječima, trenutna američka administracija na čelu s predsjednikom Donaldom Trumpom sukob u Ukrajini od samog je početka tretirala kao “veliki posao s nekretninama”, a ne kao pitanje europske sigurnosti. Kao dokaz navodi nedavna otkrića o poslovnim vezama Trumpovog specijalnog izaslanika za Bliski istok Stevea Witkoffa i predsjednikova zeta Jareda Kushnera s ruskim krugovima. "Ako stvari krenu onako kako su Witkoff i Jared Kushner planirali s Rusima, to će biti ogroman problem za Europu, prije svega milijuni novih izbjeglica ako Ukrajina bude prisiljena na loš mirovni sporazum", upozorio je Hodges.

Kao simbol novih prioriteta Washingtona ističe i činjenicu da će državni tajnik Marco Rubio ovoga tjedna preskočiti ključni sastanak ministara vanjskih poslova NATO-a u Bruxellesu. “Neobično je, ali to je dio problema. Prema popisu prioriteta ove administracije, Europa je broj četiri – iza Zapadne hemisfere, Indo-Pacifika i Bliskog istoka”, dodao je. "Ukrajina i Europa zajedno imaju dovoljno industrije, bogatstva i stanovništva da zaustave Rusiju. Nema nikakvog objektivnog razloga da to ne učine. Ono što nedostaje je samopouzdanje i politička volja", poručio je general.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski susret će se s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. Macronov ured priopćio je da će dvojica čelnika "razgovarati o situaciji i uvjetima za pravedan i trajan mir, u skladu s razgovorima u Ženevi, američkim planom i u bliskoj koordinaciji s našim europskim partnerima". "U ponedjeljak ćemo u Parizu poželjeti dobrodošlicu predsjedniku Zelenskom kako bismo pokrenuli pregovore", rekao je francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot lokalnim medijima. "Mir je nadohvat ruke ako Vladimir Putin napusti svoju zabludu o obnovi Sovjetskog Carstva prvo podjarmljivanjem Ukrajine", rekao je. Zelenski je zahvalio Trumpu na njegovim naporima da se okonča rat u Ukrajini Zelenski je rekao da je šef njegove delegacije izvijestio o "nekim preliminarnim rezultatima" i nazvao razgovore "konstruktivnima", nekoliko dana prije nego što bi se američki izaslanik trebao sastati s Putinom u Moskvi. Trump je također izrazio optimizam rekavši da mirovni pregovori s Rusijom "dobro napreduju". Državni tajnik Marco Rubio rekao je novinarima da su nedjeljni razgovori bili "produktivni".