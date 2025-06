Ove godine 10.535 radnih dozvola manje nego lani

U prvih pet mjeseci ove godine, prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, izdano je 10.535 manje dozvola za boravak i rad državljanima trećih zemalja nego u istom razdoblju lani, što je vjerojatno posljedica strožih propisa, odnosno izmjena i dopuna Zakona o strancima, jer se prijašnjih godina više "švercalo" s radnim dozvolama, odnosno nisu svi stranci koji su ih dobili radili i ostajali u Hrvatskoj. Kako god, do 31. svibnja ove godine ukupno su izdane 83.252 dozvole za boravak i rad strancima, i to najviše u turizmu i ugostiteljstvu (27.841), graditeljstvu (25.000), industriji (10.632), prometu i vezama (6124) te trgovini (4279). Iako je Zakonom o strancima poslodavcima omogućeno da mogu dobiti radne dozvole za radnike do tri godine ili produljiti stare, i dalje se nastavlja sada već višegodišnja praksa da oni stalno uvoze nove i nove radnike. Tako su od ukupnog broja izdanih dozvola za boravak i rad za novo zapošljavanje stranih radnika izdane 48.904 dozvole, tek su 26.894 produljene, a za sezonske radnike izdane su 7454 radne dozvole, i to najviše njih u turizmu i ugostiteljstvu (6676).