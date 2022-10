'Otvorit ćemo studentsku polikliniku i formirati savjet za gospodarstvo koji će lobirati za interese Sveučilišta u EU'

Obećao je povećati transparentnost i percepciju Sveučilišta, modernizirati studijske programe, povezati najstarije i najveće hrvatsko Sveučilište s gospodarstvom. Obećao je, za razliku od dosadašnje prakse na Sveučilištu u Zagrebu, uvažavati različita mišljenja, otvoriti Sveučilište javnosti i pobrinuti se za zdravlje studenata. Obećao je, štoviše, da neće kao do sada sastavnice prepustiti slučaju nego ih poticati na ostvarivanje vlastitih financijskih sredstava i, konačno, u fokus staviti kampus Borongaj. Sve to za jedan smjer - preokret u dosadašnjem funkcioniranju Sveučilišta u Zagrebu pod vodstvom novog rektora, dojučerašnjeg dekana Građevinskog fakulteta, Stjepana Lakušića. Dužnost će Lakušić od bivšeg rektora Damira Borasa preuzeti sljedeći tjedan, a do tada bi trebao imati gotovu reviziju stanja koje preuzima kao novi rektor Sveučilišta.