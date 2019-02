Otvoreno pismo glavnog ravnatelja HRT-a: 'Šokirani smo optužbama za cenzuru'

Ravnatelj Hrvatske radiotelevizije Kazimir Bačić poručio je danas kako je HRT izložen "političkom pritisku i orkestriranim napadima" zbog tužbi koje su podnesene "u svrhu zaštite časti i ugleda HRT-a".

– HRT ne želi biti sredstvo dnevnopolitičkih razmirica i predizbornih kampanja bilo koje političke orijentacije. Ovom prigodom želimo izvijestiti javnost da je HRT pokrenuo postupke mirenja s tuženim nakladnicima. Podsjećamo da je to u skladu sa zaključcima saborskog Odbora za informiranje, informatizaciju i medije – stoji u otvorenom pismu Kazimira Bačića, javlja HRT.

Ravnatelj HRT-a u pismu naglašava da poslove obavljaju profesionalno i transparentno te u skladu sa Zakonom o HRT-u i Ugovorom s Vladom RH te profesionalnim smjernicama EBU-a.

Napisao je i kako su šokirani optužbama za cenzuru jer poštuju pravila struke.

– HRT objektivno i uravnoteženo izvještava o događajima te je otvoren za sve društvene skupine, udruge i političke opcije koje djeluju na političkoj sceni u Republici Hrvatsko – stoji u pismu.

Gordan Maras ubrzo se ispričao zbog svog poteza.

Pogriješio sam danas postupkom prema novinaru HRT-a. Unaprijed sam mu se ispričao, ali moja reakcija nije bila primjerena. Iako nisu bili pozvani na pressicu trebao sam to ignorirati. Oni nisu odgovorni za cenzuru na HRT i nadam se da će prihvatiti ovu moju ispriku. #politikahr — Gordan Maras (@MarasGordan) February 25, 2019

Novinar HRT-a opisao je situaciju koja ih je dočekala na konferenciji SDP-a.

– Znali smo da je SDP u bojkotu. Ipak, budući da smo javni servis, smatrali smo da građani imaju pravo doznati što SDP ima reći na presici. No po dolasku gospodin Maras pitao je tko je novinar HRT-a, ja sam mu rekao da sam ja i onda je on ukratko objasnio da su oni u bojkotu i da to nije ništa osobno i zamolio nas da odemo – rekao je Ante Raić, novinar HRT-a.