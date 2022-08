Otvorena sezona na - pitone: 800 lovaca čisti Floridu, mogu dobro i zaraditi

Počela je sezona lova na – pitone. Na Floridi ovih dana, sve do 15. kolovoza, oko 800 lovaca traži burmanske pitone koji su na tom području invazivna vrsta koja se toliko proširila da je postala problematična za domaću faunu. Nešto kao mungosi, nutrije ili bizamski štakori u Hrvatskoj. Na Floridi se na izlovu pitona može i dobro zaraditi pa ne čudi velik odaziv.

Lovce je došla pozdraviti i Casey DeSantis, supruga guvernera, prva dama Floride. Burmanski pitoni su, pojasnila je, unesena vrsta koja tamani domaće ptice, sisavce i gmazove. Sezonski lov organizira se od 2000. godine, a do danas ih je iz ekosustava nacionalnog parka Evergladesa maknuto oko 17.000.

Ženka pitona može položiti čak 100 jaja godišnje. Nagrade se kreću oko 2500 dolara, no više je kategorija, a time i mogućnosti veće zarade. Što je piton duži, zadovoljstvo je veće. Piton mora biti mrtav, no lovcima prijeti diskvalifikacija ako ih srede na nehuman način. Nije poznato kako se to kontrolira, po težini vidljivih ozljeda ili se obavljaju obdukcije?

Američki mediji javljaju da su se prijavili lovci iz 32 savezne države i Kanade. Kotizacija je 25 dolara, a sudionici prije lova moraju završiti online tečaj obuke. U jednom od prijašnjih lovova sudjelovao je Thomas Rahill, inženjer telekomunikacija, koji se odjenuo u maskirnu odoru, a tako nabrijan novinarima je rekao da je došao obraniti američku divljinu od ubojitih reptila. Postoji i grupa Swamp Apes koju čine bivši vojnici.

Indijanci Seminole park nazivaju "travnatim vodama" jer se velikim dijelom radi o močvarnom području punom šaša. Pitoni su se najviše proširili 90-ih godina. Odgovara im suptropska klima i obilje hrane, a posebno vole pojesti rakuna i močvarnog zeca, otimajući tako hranu domaćim panterama i krokodilima. Zabilježeno je da je u jednom pitonu dugom gotovo pet metara pronađen i poluprobavljeni – odrasli jelen. Zbog narušavanja bioraznolikosti donesena je smrtna presuda i raspisana tjeralica.

