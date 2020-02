Otišao sam od Škore, ali stranka koju osniva ima veliki potencijal

Nedavni kandidat za predsjednika države Miroslav Škoro najavio je skoro osnivanje vlastite političke stranke koja će nositi njegovo ime, a cilj toga je sudjelovanje na parlamentarnim izborima. No na tom putu, kao dio najbližeg tima, uz njega više neće biti Mate Mijić, dosadašnji Škorin bliski savjetnik i glasnogovornik tijekom kampanje na predsjedničkim izborima.

Tu je vijest jučer objavio sam Mijić, a danas nam je dodatno pojasnio zašto je to učinio, kakve bi sve ljude Škoro mogao okupiti oko sebe u svojoj stranci te kakav uspjeh predviđa Škorinoj stranci na skorašnjim parlamentarnim izborima.

– Bio sam angažiran za predsjedničke izbore, oni su završili i time je mom angažmanu došao kraj. Naprosto, takav je bio dogovor. A kada je Škoro odlučio osnovati svoju stranku, to je značilo da će i stranačke službe preuzeti i stranačke funkcije. Cijela ta priča o njegovoj stranci ima veliki potencijal jer Škorina stranka ima priliku ozbiljno ugroziti politički duopol HDZ-a i SDP-a koji vlada Hrvatskom. Škoro je dovoljno ozbiljan i kvalitetan čovjek da tu priču može posložiti tako da ona zaista ostvari ozbiljan rezultat i da se dugoročno pokaže dobrom za Hrvatsku. Svakako je bitno tko će mu ući u stranku, no on ima tu širinu te ljudsku i profesionalnu kvalitetu da u stranku privuče dobre i kvalitetne ljude – kazao nam je Mijić ne htijući komentirati to što će Škoro stranku nazvati svojim imenom. Rekao je tek da je to Škorina odluka. A koliko bi rezultati unutarstranačkih izbora u HDZ-u mogli utjecati na budućnost Škorine stranke?

– HDZ-u će trebati dulje vrijeme da vrati povjerenje birača i tu leži velika prilika za Škorinu stranku – uzvratio je Mate Mijić.

VIDEO Škoro: Pred nama je politička utakmica