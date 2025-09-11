Orašje zatvorilo festivalsko poglavlje: Film o kralju Tomislavu obilježio završnicu jubilarnih Dana hrvatskog filma

U Orašju se sinoć spustio festivalski zastor, zatvarajući 30. jubilarno poglavlje Dana hrvatskog filma “Ivo Gregurević”, manifestacije koja je tijekom dvanaest dana “Malu Pulu” pretvorila u središte filmske čarolije regije. Publika je uživala u jedanaest dugometražnih naslova i četiri filma dječjeg programa. Završnica je protekla u znaku povijesnih tema, donoseći publici dva snažna naslova: film “Vrijeme stradanja” Joze Patljaka te povijesni spektakl “Kralj Tomislav”.

Proširenje festivalskih tema

Dva završna filma festivalskog programa, što je svojevrsno proširenje tema festivala, u znaku su povijesnih tema.

Po posjećenosti, prije svega, filmaša, glumaca, redatelja, scenarista i uopće osoba iz filmske i kazališne industrije, po umjetnički osmišljenoj akademiji, uz nastup 50-ak članova Simfonijskog orkestra HNK Osijek, ali i po dolasku brojnih gostiju iz javnog i političkog života jer su svojim autoritetom dali značaj manifestaciji - HNS BiH i Vlada Republike Hrvatske te u konačnici po posjećenosti filmskih projekcija, može se s pravom reći - ovo je bilo najuspješnije festivalsko izdanje nakon što nas je fizički napustio inicijator festivala, veliki Ivo Gregurević.

Povijesni spektakl u produkciji Večernjeg lista prvi je igrano-dokumentarni film posvećen prvom hrvatskom kralju Tomislavu, čija je vladavina obavijena legendama. Vrhunska produkcija, odlična režija i scenarij, glazba na razini najboljih hollywoodskih ostvarenja, vrhunski narator Dragan Despot, najbolji inozemni i hrvatski povjesničari koji argumentirano govore o prvom hrvatskom kralju i okolnostima 10. stoljeća čine filmski uradak ne samo povijesno vrijednim već i s ogromnim kulturnim značajem.

Režiju i scenarij filma potpisuje Dražen Klarić, glavni urednik Večernjeg lista, koji je stigao u Orašje na projekciju filma i time bio dio velike filmske ekipe koja je ove godine uveličala jubilarni filmski festival u Orašju “Dani hrvatskog filma - Ivo Gregurević”. U razgovoru s redateljem i scenaristom Draženom Klarićem, urednikom Večernjeg lista, Orašje je još jednom potvrdilo da nije samo domaćin već i aktivni sugovornik u kulturnom dijalogu regije. - Dovoljno vam govori koliko je ovaj festival značajan za filmski svijet ako kažem da nema čovjeka s filmskom, pa i hollywoodskom karijerom, a domaćih je korijena, da se neće odazvati ovom festivalu, prije svega zbog legendarnog velikana hrvatskog glumišta Ive Gregurevića. U ovom trenutku potpisali smo ugovor sa Cinestarom, a moj je uvjet bio da imam pravo prikazati film na dva festivala. Odabrao sam dva festivala. Jedan je bio u Vukovaru, to smo napravili na vodotornju, i drugi je ovdje u Orašju. To je i nešto emotivno što smo odlučili - kaže Klarić i dodaje kako je Jozo Pavković, glavni urednik Večernjeg lista BiH, od početka vezan uz ovaj festival u nastojanju da mu da medijsku pozornost, u čemu je i uspio.

Film o Tomislavu ne samo da daje važan uvid u njegovu političku i vojnu vladavinu već i u svakodnevni život u tom razdoblju, kroz prikaz ratova, diplomacije, života ljudi i kulturnih utjecaja toga doba. Uz pomoć najvećih stručnjaka za rani srednji vijek film rekonstruira to doba, otkriva gdje je mogao stolovati, dokud su mogle sezati granice Tomislavove Hrvatske, ali i kakve veze ima Duvanjsko polje s njegovom krunidbom. Film je sniman na lokacijama diljem Hrvatske, donoseći nepoznate aspekte njegove vladavine.

- Večernji list se već nekoliko godina bavi dokumentaristikom, u toj digitalnoj transformaciji Večernjeg lista kao moćnog medijskog brenda, a zbog kvalitete ljudi u našem timu okrenuli smo se i dokumentaristici. U projektu je bilo više od 500 statista i puno uključenih ljudi, a važno je napomenuti da je cijela produkcija bila Večernjeg lista. Kralj Tomislav je urednik nedjeljnog Večernjeg lista, a svi ostali glumci su iz Večernjeg lista - objašnjava Klarić.

Izbjeći mitomaniju

Na pitanje koliko zapravo Hrvati poznaju svoju povijest, Klarić smatra da smo uvijek u nekoj krajnosti. - Ili je to neka mitomanija ili se jednostavno time ne bavimo. Kralj Tomislav je zahtjevan sam o sebi. To je deseto stoljeće i, nažalost, nema puno pisanih tragova jer u to vrijeme ljudi baš i nisu bili pismeni, osim nekoga na dvoru ili svećenici. Dakle, treba izbjeći mitomaniju, no u prijepisu iz 12. stoljeća postoji vrlo jasno pismo papi, koji se obraća kralju Tomislavu, kralju Hrvata - kaže Klarić.

- Pogledati film - nastavlja Klarić - doma ili u kinu dva su velika i različita pristupa, tako neka nam živi kino, neka nam žive filmovi. Ja sam film zamislio kao putovanje u prošlost, kao putovanje u vrijeme Tomislava, ali ne samo njega, već kako je živjelo plemstvo, svećenstvo i kako je živio puk, što su jeli, kako su se oblačili, gdje su stanovali...

Ja sam ga zamislio kao jednu vrstu edukacije, prije svega, za mlađu publiku, da to vrijeme približim ne samo osnovcima već i studentima. Tako je i s filmskim festivalom “Dani hrvatskog filma - Ivo Gregurević”. Trideset godina postojanja ovog filmskog festivala u Orašju dokazuje da se radilo s ljubavlju, ali bez kvalitete ni ljubav ne može sve zatvoriti. Razgovarajući o ovom festivalu, dolazi se do zaključka da je neizmjerno važno ulaganje u mlade generacije. Samo tako čuvamo hram kulture - kazao nam je u Orašju redatelj i scenarist filma “Kralj Tomislav” Dražen Klarić, glavni urednik Večernjeg lista.