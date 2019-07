Optuženi i žrtva na sudu se u suzama grlili i poljubili

Ivanu Giljanoviću (38) u Splitu je počelo suđenje zbog pokušaja ubojstva Marija Bekavca (28), međutim na kraju ročišta su se žrtva i optuženi Giljanović pomirili. Na kraju ročišta optuženi i žrtva su se pomirili. Zagrlili su se i poljubili, potekle su i suze, piše Dalmatinski portal.

Giljanović je rekao da ne priznaje optužnicu i da se ne osjeća krivim za pokušaj ubojstva u kafiću na Kmanu prošle godine. Giljanovićev odvjetnik Marijo Vuković rekao je da će dokazati da nije počinio djelo opisano u optužnici te je dodao i da tužiteljstvo nije uzelo u obzir snimke na kojima Bekavac prijeti Giljanoviću i njegovoj obitelji.

- Sam sam kriv za ovo što se dogodilo. Nisam zainteresiran za kazneni progon jer ja sam taj koji je doveo sebe i Giljanovića u ovu situaciju, a on mi je puno pomogao. Bio sam ovisan o heroinu, a on me primio kod sebe da se skinem s droge. Bio sam mu zahvalan. Uz njegovu asistenciju skinuo sam se s heroina. Primio me obiteljski, međutim, vidio sam da je život uz novac ljepši pa sam počeo razmišljati da od njega uzmem novac. Slao sam mu poruke. Njemu i ženi kada nije bio dostupan. Bio sam uporan. Sve sam, samo bezopasan nisam. - potvrdio je Bekavac.

Prepričavajući detaljno što se dogodilo u splitskom kafiću toga dana sutkinji je kazao da to nije bio pokušaj ubojstva jer da ga je htio ubiti, pucao bi mu u prsa, a ne u noge.

"Instinktivno me pogodio s više metaka jer ja nisam pao", zaključuje Bekavac.

Kada je završio sa svojim svjedočenjem, okrenuo se prema Giljanoviću i kazao mu: 'Izvini, falio sam, oprosti…'

'Ne moraš se ispričavati, ja sam krivac, ja sam momak na lošem glasu', replicirao mu je Bekavac, koji je na odlasku iz sudnice tražio da još jednom zagrli 'svog brata, svog ćalu'.