Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 120
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
SUKOB OKO BUDĆNOSTI

OpenAI odbio popustiti Australiji u sporu o autorskim pravima

FILE PHOTO: FILE PHOTO: OpenAI CEO Sam Altman attends an event to pitch AI for businesses in Tokyo
Foto: KIM KYUNG-HOON/REUTERS
1/3
Autor
Vedran Balen
17.10.2025.
u 13:03

Direktor globalnih poslova tvrtke koja stoji iza ChatGPT-a poručio u Sydneyju: „Bit ćemo prisutni u Australiji, ovako ili onako“

Tvrtka OpenAI sukobila se s Tehnološkim vijećem Australije zbog ograničenja vezanih uz autorska prava, poručivši da će njezini modeli umjetne inteligencije djelovati u Australiji „na ovaj ili onaj način“. Chris Lehane, direktor za globalne poslove OpenAI-a, u govoru na konferenciji SXSW u Sydneyju govorio je o geopolitičkoj ulozi umjetne inteligencije, tehnološkoj budućnosti Australije i sve oštrijoj raspravi o korištenju zaštićenog materijala za treniranje velikih jezičnih modela.

Šef Tehnološkog vijeća i suosnivač Atlassiana Scott Farquhar ranije je izjavio da australski zakon o autorskim pravima „odvraća investicije tehnoloških tvrtki“. Državna Komisija za produktivnost već razmatra mogućnost izuzeća AI firmi od tih pravila. Lehane je, međutim, poručio da OpenAI neće povući ulaganja: „Ne... bit ćemo u Australiji, ovako ili onako.“ Prema njemu, zemlje biraju između američkog modela „poštene uporabe“ koji potiče razvoj napredne AI, ili strožeg, tradicionalnog pristupa koji ga ograničava.

Komentirajući nove modele poput Sore 2, koji generira videozapise, Lehane je rekao da inovacije „uvijek dolaze prije regulacije“ te da OpenAI djeluje „u korist svih“. Tvrtka je istoga dana privremeno blokirala mogućnost stvaranja videa s likom Martina Luthera Kinga nakon pritužbi obitelji. Lehane je dodao da SAD i Kina vode „vrlo stvarno natjecanje“ u oblikovanju globalne umjetne inteligencije – demokratskih nasuprot autoritarnim vrijednostima – te da Australija, s jakim AI ekosustavom i obnovljivim izvorima energije, ima jedinstvenu priliku razviti vlastite napredne modele, prenosi The Guardian.
Urušio se dio zgrade u Bukureštu: Dvije osobe poginule u eksploziji, više ozlijeđenih
Ključne riječi
Australija umjetna inteligencija OpenAI

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još