OpenAI odbio popustiti Australiji u sporu o autorskim pravima

Tvrtka OpenAI sukobila se s Tehnološkim vijećem Australije zbog ograničenja vezanih uz autorska prava, poručivši da će njezini modeli umjetne inteligencije djelovati u Australiji „na ovaj ili onaj način“. Chris Lehane, direktor za globalne poslove OpenAI-a, u govoru na konferenciji SXSW u Sydneyju govorio je o geopolitičkoj ulozi umjetne inteligencije, tehnološkoj budućnosti Australije i sve oštrijoj raspravi o korištenju zaštićenog materijala za treniranje velikih jezičnih modela.

Šef Tehnološkog vijeća i suosnivač Atlassiana Scott Farquhar ranije je izjavio da australski zakon o autorskim pravima „odvraća investicije tehnoloških tvrtki“. Državna Komisija za produktivnost već razmatra mogućnost izuzeća AI firmi od tih pravila. Lehane je, međutim, poručio da OpenAI neće povući ulaganja: „Ne... bit ćemo u Australiji, ovako ili onako.“ Prema njemu, zemlje biraju između američkog modela „poštene uporabe“ koji potiče razvoj napredne AI, ili strožeg, tradicionalnog pristupa koji ga ograničava.

Komentirajući nove modele poput Sore 2, koji generira videozapise, Lehane je rekao da inovacije „uvijek dolaze prije regulacije“ te da OpenAI djeluje „u korist svih“. Tvrtka je istoga dana privremeno blokirala mogućnost stvaranja videa s likom Martina Luthera Kinga nakon pritužbi obitelji. Lehane je dodao da SAD i Kina vode „vrlo stvarno natjecanje“ u oblikovanju globalne umjetne inteligencije – demokratskih nasuprot autoritarnim vrijednostima – te da Australija, s jakim AI ekosustavom i obnovljivim izvorima energije, ima jedinstvenu priliku razviti vlastite napredne modele, prenosi The Guardian.