Opasni TikTok izazov: Djevojčica završila u komi nakon eksplozije igračke

Sedmogodišnja Scarlett Selby iz Missourija završila je u komi nakon što je eksplodirala squishy igračka tijekom viralnog TikTok izazova. Nesreća se dogodila u Festusu dok je djevojčica kopirala trend s NeeDoh kockom – stavila ju je u zamrzivač, a zatim u mikrovalnu pećnicu. „Sve se dogodilo tako brzo“, ispričao je njezin otac Josh Selby (44) za Kennedy News, prenosi New York Post. „Čuo sam njezin vrisak, bio je to vrisak koji ledi krv.“

Rastopljeni gel iz igračke poprskao je Scarlettino lice i prsa, ostavljajući teške opekline. „Svaki put kad sam je dotaknuo, ruka mi je ostajala na njoj“, rekao je Selby, opisujući kako je pokušavao skinuti ljepljivu tvar nalik napalmu. Roditelji, Josh Selby i Amanda Blankenship (35), odvezli su je u bolnicu u St. Louisu, gdje je tri dana bila u induciranoj komi zbog opasnosti od otekline dišnih puteva. „Bilo je strašno koliko je bila uplašena i koliko ju je to boljelo“, rekla je slomljena majka.

Scarlett je tjedan dana bila na sondi za hranjenje zbog opečenih usana. „Mislim da nisam mogao razgovarati s nikim, a da nisam cijelo vrijeme plakao“, priznao je Selby. Ožiljci su duboki, a majka strahuje od budućih operacija. „Još uvijek stavljamo kreme i silikonske masti svaki dan – to su toliko duboki ožiljci“, rekla je Blankenship. Emotivne rane su jednako teške – Scarlett plače pred ogledalom i skriva ožiljke. „Kažem joj da se ne treba sramiti. Prošla je kroz mnogo“, dodala je majka, ističući: „Ona je i dalje lijepa, a ti ožiljci čine je onim što jest.“

Otac upozorava roditelje: „Rekao sam apsolutno svima da bace NeeDoh ako ga imaju. Kad vas dotakne, nema načina da to skinete.“ Proizvođač Schylling Toys upozorava na webu da igračku ne treba zagrijavati ni zamrzavati, dok TikTok zabranjuje opasne izazove. Ipak, za Scarlett i njezinu obitelj, šteta je nepovratna.

"A 7-year-old Missouri girl named Scarlett Selby was left in a coma after a squishy toy exploded while she was attempting a viral TikTok challenge."



I'm sorry this happened. I'm also confused as to why a 7-year old is on Tick-Tock. 🤔https://t.co/im0yrB1hlf