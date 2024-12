Oluja Darragh hara Britanijom: Izdana su crvena upozorenja, otkazani letovi i vlakovi, tisuće ljudi ostalo bez struje

Oluja Darragh stigla je u Europu, a prva na udaru je Velika Britanija. Do sada je zahvatila Sjevernu Irsku, Englesku i Wales, ostavivši tisuće kućanstava bez struje i uzrokujući prometni kaos. Uz crvena upozorenja i sigurnosne upute, građani se nose s jakim vjetrom i kišom. Oluja Darragh osim jakih vjetrova donosi i obilne oborine, zbog čega je izdano više od 120 upozorenja na poplave, česti su nestanci struje, u blokadi je i javni prijevoz, a građanima se savjetuje da ostanu na sigurnom. Zračne i trajektne luke upozoravaju na smetnje, Nogometni savez Walesa otkazao je sve utakmice, crveno upozorenje Met Officea pokriva dijelove Walesa i jugozapadne Engleske, a irski premijer Simon Harris pozvao je ljude da ozbiljno shvate upozorenja.

Today's Merseyside derby at Goodison Park has been postponed due to adverse weather conditions.



