Mesić: Škorine ideje nisu opasne, vidim ga u drugom krugu s Milanovićem

Bivši predsjednik države Stipe Mesić za vrijeme čijeg je mandata i došlo do transformacije iz polupredsjedničkog sustava u parlamentarnu demokraciju komentirao je kandidaturu Miroslava Škore, ali njegove prve najave što bi kao predsjednik učinio.

Mesić kaže kako Škoro izlazi s nečim što drugi još nisu najavili, a to je da želi malo izmijeniti poziciju predsjednika države.

– Drugim riječima, želi da on ostane i dalje čvrsta točka sistema, ali da ima i nešto više ovlasti, dakle, da ne bude fikus kako se do sada nazivalo predsjednike. Ovako bi imao nešto više ovlasti jer je na kraju predsjednik onaj koji ima direktni mandat, jedina je osoba koja je izabrana na općim izborima– smatra Mesić.

Škorine ideje ne smatra opasnima jer smo, kaže, do sada i imali prigovor kako predsjednik ima premale ovlasti. U slučaju, nastavlja, da predsjednika bira Sabor, u tom slučaju ovlasti bi bile i manje.

– Ako ga bira Sabor, predsjednik ne bi imao nikakve ovlasti jer politiku diktira i određuje onaj tko ima većinu u parlamentu, a to znači jedna stranka. To znači, da kada bi došlo do krize, predsjednik koji ju mora rješavati krizu ne može ništa jer ovisi o šefu stranke koji ima većinu u Saboru – kaže Mesić.

Nije mu opasno ni da predsjednik bude taj koji predlaže članove Ustavnog suda.

– Do sada je predlagao predsjednika Vrhovnog suda, ali očito da kao što može predložiti šefa Vrhovnog suda, može i predsjednika Ustavnog suda. Time bi se oslanjalo na građane koji su dali mandat predsjedniku, a manje na političke stranke. Tu nema nikakve opasnosti osim što bi se na jedan drugi način pozicioniralo predsjednika u političkom prostoru – smatra Mesić.

Na pitanje hoće li Škorina kandidatura i navedene ideje dovesti do uzbune i u HDZ-u i u SDP-u Mesić kaže da ne zna, ali i dodaje kako je očito da se Škoro ozbiljno pripremao za funkciju jer sve što predlaže je nešto što se nije moglo očekivati, ali je, kad se bolje pogleda, nešto o čemu se itekako može raspravljati.

– A koliko bi toga bilo usvojeno ovisit će o kasnijim borbama u parlamentu – kaže Mesić koji je uvjeren da će Škoro ući u drugi krug predsjedničkih izbora, a skupa s njime i za sada kandidat SDP-a Zoran Milanović.

Kome će dati svoj glas Mesić ne želi otkriti.

– Izbori su tajna, ali odlučit ću se za vrijeme izbora i kazati u drugom krugu – kaže Mesić.