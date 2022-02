Odvjetnik Darka Horvata: Aktivirat će saborski mandat, mogao bi ubrzo biti pušten iz istražnog zatvora

Bivši ministar Darko Horvat koji je u subotu podnio ostavku na tu dužnost nakon što je uhićen zbog sumnji na zlouporabu položaja i ovlasti namjerava aktivirati saborski mandat, doznaje se od njegova branitelja koji priprema zahtjev.

Odvjetnik Vladimir Terešak potvrdio je u ponedjeljak Hini da priprema zahtjev kojeg će poslati u Sabor čim mu ga sutra potpiše Horvat čiji bi se saborski mandat trebao aktivirati nakon što to potvrde Mandatno-imunitetno povjerenstvo i zastupnici.

Smatra da bi Horvat mogao brzo biti pušten da se brani sa slobode jer je u istražnom zatvoru završio zbog opasnosti od utjecaja na trojicu svjedoka od ukupno 11 koliko će ih Uskok u odnosu na Horvata ispitati u pokrenutoj istrazi.

Riječ je o ljudima iz Međimurja koji su vlasnici tvrtki i koje Horvat osobno poznaje, kaže odvjetnik.

"Kad bi htjeli teoretski bi mogli ta tri svjedoka ispitati danas ili sutra i on bi mogao izaći vani, a realno to ovisi o njihovoj volji", kazao je odvjetnik, dodavši da je tražio istražitelje da ispitaju svjedoke a oni su mu rekli da će vidjeti.

Dok priprema zahtjev za aktiviranje Horvatovog saborskog mandata, odvjetnik očekuje pismeno sudsko rješenje o određivanju istražnog zatvora kako bi na tu odluku mogao podnijeti žalbu.

Uskok je predlagao istražni zatvor u odnosu na 11 svjedoka, a obrana je rekla kako smatra da od njih 11 ne može utjecati na osam jer su oni zaposlenici ministarstva, a Horvat više ne obnaša dužnost ministra pa ne može s po pozicije autoriteta utjecati na njih niti će s njima dolaziti u kontakt.

Za troje svjedoka koje Horvat osobno poznaje, odvjetnik je rekao da bi s njima mogao doći u kontakt, ali je on predlagao da mu se umjesto istražnog zatvora odredi mjera opreza zabrane približavanja. No, sudac istrage zagrebačkog županijskog suda to nije prihvatio.

Jednomjesečni istražni zatvor Horvatu je određen zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, ali ne i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela jer ga je na osobni zahtjev premijer razriješio dužnosti.

Uskok Horvata sumnjiči da je 2018. kao ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta, zajedno s tadašnjom pomoćnicom Anom Mandac, na poticanje četvero suosumnjičenih nezakonito dodijelio 2,6 milijuna kuna bespovratnih sredstava gospodarskim subjektima za koje je bio i osobno zainteresiran.

No, Horvat je u subotu na ispitivanju u Uskoku odbacio krivnju za zloporabe položaja, pri čemu je, po riječima njegova odvjetnika, aktivno iznosio obranu i odgovarao na sva pitanja.

Uz Horvata i Mandac u tom su slučaju po neslužbenim informacijama osumnjičeni su potpredsjednik vlade Boris Milošević, državni tajnik Ministarstva regionalnog razvoja Velimir Žunac, ravnateljica uprave za potpomognuta područja Katica Mišković te bivši ministar Tomislav Tolušić.

Terešak kaže da ne zna jesu li ili kad će ostali osumnjičeni za koje Uskok nije tražio određivanje istražnog zatvora biti ispitani na Uskoku.

Prema pisanju medija Horvat je uhićen nakon što je njegova bivša pomoćnica Mandac na Uskoku posvjedočila da su se sporni poticaji dodjeljivani "po babi i stričevima". Kazala je navodno i da su ih stručne službe upozorile da je dodjela novca mimo kriterija protivna zakonu. Horvat, međutim, tvrdi da je samo potpisivao dokumente koje mu je donosila Mandac.

>> VIDEO Odvjetnik ministra Horvata dao izjavu medijima