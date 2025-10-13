Naši Portali
GODIŠNJE IZVJEŠĆE

Očekuje se zanimljiv tjedan u Saboru. Evo o čemu će poslanici raspravljati

VL
Autor
Mirna Puklin Vucelić/Hina
13.10.2025.
u 15:20

Radni tjedan zastupnici počinju u utorak raspravom o prijedlogu zakona o prekograničnom pribavljanju elektroničkih dokaza u kaznenim postupcima

Saborske zastupnike očekuje dinamičan tjedan, u srijedu će im premijer Andrej Plenković podnijeti godišnje Izvješće Vlade Republike Hrvatske, dok je u četvrtak na rasporedu rasprava o rebalansu državnog proračuna za ovu godinu. Predsjednik Vlade obvezan je "izvješće o stanju države i nacije" podnositi jedanput godišnje, na jesenskom zasjedanju, u kojem se osvrće na proteklo razdoblje, ali i najavljuje mjere i korake za sljedeće. Drugo je to izvješće u trećem mandatu Plenkovićeve Vlade, a ukupno deveto otkad je premijer. Uz osvrt na učinjeno u realizaciji programa Vlade, može se očekivati Plenkovićev osvrt na gospodarske i financijske pokazatelje, kao i na izazovnu geopolitičku situaciju u svijetu. Premijerovo izlaganje može trajati do sat vremena i zastupnici mu ne mogu replicirati. O njegovu Izvješću mogu govoriti samo predstavnici klubova, njih 15 po 20 minuta. Poslovnik nije predvidio pojedinačne zastupničke rasprave. Premijer ima pravo i završno govoriti 20 minuta.

Četvrtak je u Saboru rezerviran za raspravu o rebalansu državnog proračuna za 2025. godinu, kojim se ukupni prihodi povećavaju za 30 milijuna eura i iznose 33 milijarde eura, a rashodi smanjuju za 223 milijuna eura, s 37 na 36,8 milijardi eura. Cilj rebalansa proračuna je, kako je kazao premijer Plenković, zadržati financijsku stabilnost i odgovorno upravljanje javnim financijama, te osigurati proračunsku stabilnost i nastaviti ulaganja u kvalitetniji život i gospodarstvo Hrvatske.

Radni tjedan zastupnici počinju u utorak raspravom o prijedlogu zakona o prekograničnom pribavljanju elektroničkih dokaza u kaznenim postupcima, kojem je cilj olakšati i ubrzati pristup elektroničkim dokazima koji se upotrebljavaju za istragu i kazneni progon kaznenih djela, neovisno o tome gdje se podaci nalaze. Dosad se ta suradnja odvijala uz obvezno posredovanje nadležnih pravosudnih tijela država članica, a po novome će države članice pribavljati podatke izravno od pružatelja usluga u drugoj državi članici.

U utorak je na dnevnom redu je i prijedlog izmjena Zakona o ravnopravnosti spolova zastupnica Anke Mrak-Taritaš (GLAS) i Dalije Orešković (DOSIP) kojim predlažu da izborna lista koja nema barem 40 posto žena bude nevažeća te uvođenje takozvanog zip sustava prema kojem bi svaka druga osoba na listi bila suprotnog spola. Sabor će tjedan zaključiti raspravom u petak o dva konačna prijedloga, zakona o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla za obrtničke i industrijske proizvode, te zakona o lijekovima.

Ključne riječi
rasprava u Saboru Andrej Plenković

