'Obišao sam cijeli svijet, no let iznad Čikole bio je posebno iskustvo'

Pozdrav, ekipa, evo nas u hrvatskom Nacionalnom parku Krka, dođite, posjetite Hrvatsku i Krku, Šibenik, ovo je nevjerojatno mjesto. Fantastično mjesto, nevjerojatni slapovi, ovo jednostavno morate vidjeti. Morate doći!

Kad to na mostu uz Skradinski buk kaže svjetski putnik Levison Wood, e onda i jest tako. Dobro, mi u Hrvatskoj znali smo to i prije, ali godi čuti od čovjeka koji je na uzduž i poprijeko propješačio Himalaju, Arapski poluotok, cijeli tok Nila, Afriku, Srednju Ameriku, ma cijeli svijet... Propješačio je barem 20.000 milja!

Do Skradinskog buka u sklopu posjeta Croatian Travel Festivalu u Šibeniku, Woodu je trebalo još koji kilometar iz auta, ali već je uzviknuo: “Beautiful!” Možda opijen zvukom najbučnijeg slapa predivne Krke, neko je vrijeme potom šutio, pa svojstveno sebi, uletio u hladnu Krku. Dobro, samo do koljena, ali okupao se nije iako je ponio kupaće jer je ostalima bilo hladno. Hladno, dakle, nama, a njemu koji je prešao preko najvišeg planinskog lanca po najnižim temperaturama, bio u ratovima u Iraku, Siriji, Sudanu – ni čuti da smeta. I nije samo to, ima nešto i u geografskom podrijetlu.

– Da je voda ovako topla kod nas, tu bi sad u rano jutro sve bilo puno Britanaca koji bi se kupali – rekao nam je Wood, koji je u Šibenik na poziv prvog čovjeka Hrvatskog kluba putnika Nikole Barake došao s djevojkom na odmor.

Bio na Hvaru i Kornatima

– Nama je jako bitno pozvati Britance u Šibenik, a Wood nam je odličan izbor i pozivnica. On je prvi, ali slijede i drugi. Ovo je osmi Croatia Travel Festival u Šibeniku i zato smo odlučili pozvati i njega, ali i poznate hrvatske putoholičare poput Gorana Milića i druge. Niz predavanja i vrhunska slika odaslana u svijet i turistički rezultati neće izostati. Wood je bio na Hvaru, vodimo ga i na Kornate... – kazao nam je Nikola Baraka, prvi čovjek Hrvatskog kluba putnika, organizatora Festivala, koji je i doveo Levisona Wooda u Šibenik.

Wood je u razgovoru za Večernji list govorio o svojim putovanjima po Himalaji, Kavkazu, Srednjoj Americi, Africi, koje je ekranizirao u svojim walk-dokumentarcima. Prikazani su u većini zemalja svijeta i na HRT-u, a neke knjige o tim avanturama postale su bestseleri. O tome kako se snalazio spavajući i u pećinama, u predivnoj ali divljoj prirodi, kako je preživljavao u težim uvjetima... uopće nije ni imalo smisla pitati ga je li mu bio problem okupati se odmah nakon dolaska u Hrvatsku u moru od svega 15, možda 16 stupnjeva u Hvaru.

– Stvarno je prelijepo u Hrvatskoj. Nisam prvi put u Hrvatskoj, ali Šibenik i Krka su prekrasni – kazao je Levison Wood dok smo šetali stazicom uz Skradinski buk. Bio je on padobranac britanske vojske, no danas je novinar, fotograf... Putovao je i radio u više od stotinu zemalja diljem svijeta. Izabran je za člana Kraljevskog geografskog društva. Ipak, to što je bio vojnik pomaže mu u kritičnim situacijama, ali i u ratnim okolnostima.

– Da, istina je, stvarno nosim sa sobom kutiju cigareta jer, iako ne pušim, cigarete uvijek dođu dobro kad želiš probiti led, a i kad je opasno. No, nekad u intervjuu pomaže samo povjerenje, pogotovo u ratu – kaže nam Wood i opisuje susret sa snajperistom u Iraku. Bilo je to uoči kraja rata u Iraku protiv ISIL-a.

– Taj je čovjek, stariji od 60 godina, bio prošao sve ratove u toj regiji, još od sedamdesetih godina prošlog stoljeća, pa i u Kuvajtu, gdje je ratovao protiv saveznika. Ubio je u životu iz snajpera više od 1000 ljudi, a samo je u zadnjem ratu skinuo više od 400 ISIL-ovaca. I nije htio razgovarati dok mu nisam rekao da sam i ja bio vojnik, ali da nisam ratovao protiv njega. Kad sam mu rekao da sam novinar, provjeravao je jesam li špijun, pa mi je više pomoglo to što sam bio vojnik. I taj starac snajperist radovao se završetku rata, a poginuo je, zamislite, zadnji dan rata u Iraku protiv ISIL-a – rekao nam je Wood te dodao da će o tome biti riječi u novom dokumentarcu.

– I ovdje je bio rat? Znam da je bio rat u Hrvatskoj, o tome sam čitao, ali je li bio i tu u Šibeniku, Krki? – pitao je iznenađen brutalnošću rata i na ovim područjima.

– Ovdje je tako lijepo i srećom mirno – rekao nam je Wood.

Vraća se u Hrvatsku

Najzanimljivije mu je mjesto bilo u Jemenu. Tamo nije očekivao zelenilo, planine.

– Svuda gdje sam bio je lijepo, a neka su mjesta opasnija od drugih, pogotovo u ratu. No, uz sve što sam prošao, stradao sam u automobilskoj nesreći kad se auto prevrnuo. Padali smo više od stotinu metara. Tada sam slomio ruku – rekao nam je Levison Wood.

Bilo je, kaže, teško propješačiti tolike milje po Himalaji, uz Nil, Arabiju, po cijelom svijetu. Ali vrijedilo je.

– Nije to samo zbog knjiga, dokumentaraca... Ja stvarno oduvijek volim putovati i želim uskoro opet u Južnu Ameriku, ali prvo idem u Bocvanu. E da, i prije Afrike još ću se jednom vratiti u Hrvatsku – najavljuje Wood sljedeća putovanja, dokumentarce, ali ne otkriva ima li u planu snimati dokumentarce u Hrvatskoj. A onda je upitao, pa novinar je!

– Kolega što mislite, što će biti u Venezueli? Je li to tamo socijalizam ili diktatura – pita i strpljivo sluša, pa nastavlja:

– Znaš uskoro ću uzeti motor pa po Americi, tamo kuda je išao Che Guevara – otkrio nam je Wood.

Hrabar i nevjerojatno simpatičan čovjek! Nakon obilaska Krke, krenuo i na Čikolu. Zapravo iznad, kod Pakova sela, na zip line.

– Nisam vidio svita koliko i vi, pa barem mogu na zipline prije vas. Što je 120 metara visine i jurnjava 70 kilometara na sat u dužini od kilometra u odnosu na sve što ste prošli na putovanju preko najvišeg planinskog lanca, uz Nil...

– Nadam se da je sigurno – nasmijao se Wood i krenuo na svoj prvi zipline.

– Zbilja sam uživao u današnjoj pustolovini i prekrasnom krajoliku kanjona Čikole. Prvi sam put iskušao zipline i preporučujem ga – kazao je nakon leta Levison Wood.