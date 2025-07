Ministar turizma i sporta Tonči Glavina i direktor HTZ-a obišli obnovljeni Hotel Pelegrin u Umagu

Danas su Umag posjetili ministar turizma i sporta Republike Hrvatske Tonči Glavina i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić te tom prigodom obišli su nedavno rekonstruirani Hotel Pelegrin Plava Laguna, jedan od ključnih investicijskih projekata na sjeverozapadu Istre u 2025. godini.

Hotel Pelegrin, smješten tik uz morsku obalu, prošao je kroz temeljitu obnovu kojom je podignut standard smještaja i usluge, čime Umag dodatno jača svoju poziciju na turističkoj karti Hrvatske i Mediterana. Investicija vrijedna 22 milijuna eura uključivala je modernizaciju smještajnih kapaciteta, wellness i spa centra te ostalih zajedničkih sadržaja u hotelu.

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina pohvalio je ulaganje kao važan korak u podizanju kvalitete hrvatske turističke ponude: „Jako mi je drago što smo danas ovdje u Umagu, na ovoj ne samo sportskoj nego i turističkoj manifestaciji koja potvrđuje i Istru i Umag kao prestižnu turističku i sportsku destinaciju u kojoj uvijek postoji dodatan motiv za dolazak. Drago mi je što imam priliku vidjeti ovaj hotel i ovu veliku investiciju. Praktički u manje od godinu dana, 250 soba i investicija od 20 milijuna eura iz vlastitih izvora – mislim da to najbolje pokazuje ozbiljnost ulaganja u destinaciju i smjer u kojem općenito ide hrvatski turizam, koji je usmjeren na visoku i višu dodanu vrijednost, kako smo definirali u našim strateškim dokumentima. Upravo kako bi se to realiziralo, potrebne su značajne investicije i sretni smo što u Hrvatskoj imamo povećan nivo ulaganja posljednjih nekoliko godina – ne samo brownfield investicije, nego i ove greenfield investicije. Posebno nas veseli, i to je dio koji smo mi snažno potpomogli, više od 350 milijuna eura koje je država osigurala kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti za ulaganja u cjelogodišnji turizam. Hrvatska ne može biti premium cjelogodišnja turistička destinacija bez cijelog niza raznovrsne ponude i turističkih proizvoda. To uvijek ima Umag i Plava Laguna – spoj sporta i turizma koji daje snažan motiv dolaska. Zahvaljujem predsjedniku Uprave i cijeloj tvrtki na svemu što rade za Umag i što grade u Umagu. Sretan sam što ćemo danas imati priliku po čak 35. put sudjelovati, gledati i pratiti ovako snažnu manifestaciju koja se održava u kontinuitetu još od vremena rata – i kroz koju su prošli brojni tenisači koji su izgradili vrhunske karijere“.

Direktor HTZ-a Kristjan Staničić istaknuo je značaj ovakvih projekata za imidž hrvatskog turizma: „Kontinuirano ulaganje u kvalitetu i održiva rješenja dugoročni je cilj 🇭turizma. Danas smo obišli takav jedan primjer - novu investiciju Plave lagune, hotel Pelegrin u Umagu, koji na odličan način spaja vrhunsku udobnost, digitalizaciju i moderni dizajn. Čestitke svima uključenima u projekt! Ovako se podiže ljestvica kvalitete na više i čini da hrvatske destinacije budu što konkurentnije“.

Nakon obilaska Hotela Pelegrin ministar je dodijelio nagradu za najbolje ATP vino u Taste Istria zoni vinaru Ravalico te gledao finalni meč ATP turnira Plava Laguna Croatia Open Umag između Carlosa Tabernera i Luciana Darderia.

Direktor HTZ-a ovrsnuo se i na ovogodišnje izdanje turnira: „Odlična završnica Plava Laguna Croatia Open Umag! Još jedno uzbudljivo izdanje najdugovječnijeg ATP turnira u Hrvatskoj je iza nas. Umag je i ove godine bio središte vrhunskog tenisa, ali i sjajne atmosfere, mediteranskog šarma i bogatog popratnog programa. Uzbuđenja na terenu, prepoznatljiva umaška energija i brojni domaći i inozemni gosti ponovno su potvrdili da je ovaj turnir puno više od sporta! Hvala organizatorima, posjetiteljima i naravno sportašima na još jednom turniru za pamćenje“.