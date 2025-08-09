Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 108
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
#CIJENE NA JADRANU
#DONALD TRUMP
#VOJNI MIMOHOD
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#Luka Modrić
#HRVOJE PETRAČ
Poslušaj
Prijavi grešku
TREĆA KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA

Novi izbori prijete još jedino u ovom gradu, HDZ-u fale dvije ruke

storyeditor/2025-08-08/PXL_040324_111142338.jpg
Davor Javorović/PIXSELL
Autor
Iva Boban Valečić
09.08.2025.
u 17:35

“U osječko-baranjskom HDZ-u nisu, međutim, previše zadovoljni Mandarićem i njegovom organizacijom, koja je, uvjereni su HDZ-ovci s kojima smo razgovarali, gotovo potpuno nefunkcionalna, a izbore je dobila samo zahvaljujući strahu od Vinkovićeva povratka na vlast.”

Postizborne peripetije od svibnja naovamo prijetile su ponavljanjem izbora u nizu gradova, no gradska vijeća u trećem su se pokušaju gotovo svagdje konstituirala. Izuzetak je Đakovo, u kojem je posljednji pokušaj konstituiranja sazvan za večernje sate u ponedjeljak, no dobri poznavatelji tamošnjih političkih prilika sumnjaju u uspjeh te sjednice.

Ključne riječi
Lex šerif HDZ Marin Mandarić gradsko vijeće Đakovo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još