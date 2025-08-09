Novi izbori prijete još jedino u ovom gradu, HDZ-u fale dvije ruke

Postizborne peripetije od svibnja naovamo prijetile su ponavljanjem izbora u nizu gradova, no gradska vijeća u trećem su se pokušaju gotovo svagdje konstituirala. Izuzetak je Đakovo, u kojem je posljednji pokušaj konstituiranja sazvan za večernje sate u ponedjeljak, no dobri poznavatelji tamošnjih političkih prilika sumnjaju u uspjeh te sjednice.
jeste li među njima?
Nitko nije perverzniji od njih: Ovi horoskopski znakovi u krevetu nemaju granica i uvijek traže još
12
NAPUŠTENO MJESTO
FOTO Prodaje se cijelo selo u Hrvatskoj! Kvadrat četiri eura, u blizini je poznatog dvorca, skriveno u šumi
7
ZAUSTAVILI GA NA A1