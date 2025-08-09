Novi izbori prijete još jedino u ovom gradu, HDZ-u fale dvije ruke

SUBOTNJI KAOS

FOTO Pogledajte krkljanac na autocestama, kilometarske kolone kod sv. Roka, frustrirani ljudi izlaze iz automobila

Kako javlja HAK, pojačan je promet na cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, na prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te na većini graničnih prijelaza. Vozi se usporeno, u kolonama u pokretu i uz zastoje na autocestama u zonama odmorišta, tunela i naplatnih postaja te u zonama radova i privremene regulacije prometa