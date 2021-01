Novi detalji s tajne snimke: 'Ima tu sva, pola bi ih odmah'

Objavljeni su novi detalji tajne snimke razgovora između HDZ-ovog Žarka Tušeka i nezavisnog vijećnika Viktora Šimunića. Kako otkrivaju 24sata, Tušek u tom razgovoru iznosi i svoje stavove o sebi i Vladi Andreja Plenkovića.

Novi transkripti otkrivaju da Tušek sebe ne vidi kao župana, nego puca puno dalje. Kaže da mu se otvara mjesto političkog tajnika stranke i čak ulazak u Vladu. I to treba staviti u kontekst njegovih obećanja za funkcije. Istina je da je HDZ u Krapinsko -zagorskoj županiji oporba, ali Tušek je saborski zastupnik, član predsjedništva HDZ-a koji se hvali i s poznanstvima s ministrima, ali i očekuje da će uskoro na višu funkciju.

- Moramo svi težiti tome da imamo relevantne ljude u državnoj politici jer bez njih nemremo napraviti osnovne generalne stvari za naš kraj. Imam prostora se kao predsjednik Odbora za gospodarstvo razvijati na nacionalnoj sceni, i kao budući politički tajnik HDZ-a dodatno razvijati na nacionalnoj sceni. Potencijalno mi se otvaraju vrata ulaska u Vladu ako se potrefi neko ministarstvo koje meni odgovara. I mislim, sljedeće, pošto imam 39 godina, da je vrijeme za tu tekmu – kaže Tušek.

On objašnjava i kako stoje stvari stoje u stranci, da se ne može puno napraviti za kraj kad su uvijek prvi Dalmatinci i Slavonci (članovi HDZ-a, op. a. ). Zatim kasnije u dva navrata iznosi i viđenje sebe, govori o Vladi, a u trećem dijelu, kada Šimunić kaže da je bio kod HDZ-ova ministra pravosuđa i uprave Ivana Malenice, otvoreno kritizira njegove sposobnosti.

- Ne tražim ja da budem bog i batina svemira, nego hoću svojim suportom kroz državne odnose, sa svojim privatnim odnosima koje imam s dijelom Vlade i ministrima, za koje mislim da su stvarno dobri ministri, ima tu i ministara (kaže š**ka ili šutka, nije razumljivo, op. a), ima tu sva, kaj bi ih pol odmah prebrisal, ali s onim koji su dobri frendovi, hoću pomoći ovom kraju. Nemrem pomoći, jeba ti pas glavu, kad župan sve koči! – kaže Tušek koji je uvjeren da Zagorje može dobiti puno više novca od Vlade i EU fondova kada bi HDZ bio na vlasti u županiji.

A što misli o ministru Malenici je rekao u dijelu u kojem on i Šimunić pričaju o vijećničkim naknadama i da je Šimunić bio na sastanku kod ministra bez rezultata. Tušek je pohvalio i premijera oko lokalne uprave: "Andreju to ne paše, on to bu zmenil".

- Malenica, on je ok dečko, ali po mom mišljenju, nije dorasel tome – kaže Tušek o stranačkom kolegi.

Tušek spominje i dogovore koji su mogući ako Šimunić prihvati suradnju te da se u tom slučaju može sjesti 'u tajnosti':