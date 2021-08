Novi detalji nesreće: Hitna je pokušala preteći automobil koji je vozio muškarac s 1,16 promila alkohola u krvi

U sudaru vozila Hitne pomoći i osobnog vozila u ponedjeljak oko 17:40 u Suhopolju poginule su medicinska sestra i pacijentica, dok su ozlijeđene dvije osobe.

O detaljima se oglasila i policija.

"Do prometne nesreće je došlo kada je 44 – godišnji vozač osobnog automobila virovitičkih registarskih oznaka pod utjecajem alkohola od 1.16 promila, upravljao osobnim automobilom kroz Suhoplje, Ulicom K. Tomislava smjerom istok-zapad, gdje je dolaskom do kbr. 109, započeo radnju skretanja ulijevo na putni most, a da se prethodno nije uvjerio da tu radnju može napraviti bez opasnosti po druge sudionike u prometu, dok je u tom trenutku nad njim radnju pretjecanja vršilo vozilo Hitne pomoći virovitičkih registarskih oznaka sa uključenim posebnim uređajima za davanje svjetlosnih znakova signala s kojim je upravljao 42 – godišnji vozač, te je tom prilikom na južnoj prometnoj traci došlo do udara prednjeg dijela vozila Hitne pomoći u središnju lijevu bočnu stranu osobnog automobila koji se zaustavio na prometnoj traci, dok je vozilo Hitne pomoći sletjelo u putni jarak, i udario u betonski most te se prevrnulo na bočnu stranu", navode iz PU virovitičko-podravske.

Sve četiri osobe iz vozila Hitne pomoći su zbog zadobivenih ozljeda prevezene u Opću bolnicu Virovitica gdje su dvije osobe u dobi od 57 i 83 godine preminule. Jedna je osoba (42 godine) zadobila teške tjelesne ozlijede, a jedna (39) lakše. Vozač osobnog automobila je neozlijeđen.

- Protiv 44 – godišnjeg vozača osobnog automobila slijedi podnošenje kaznene prijave ODO Virovitica, navode iz policije.

Kolege nesretne medicinske sestre opraštaju se od nje na društvenim mrežama. - Danas je naš posao na kotačima naplatio danak u najgorem mogućem smislu. Danas, na radnom mjestu poginula je svima draga kolegica sestra u prometnoj nesreći. Obitelji iskrena sućut od radnih kolegica i kolega - navodi se u statusu.

O samoj tragediji oglasio se na Twitteru i ministar Vili Beroš.

- Zatečeni smo tragičnom viješću o nesreći hitne medicinske pomoći kod Suhopolja. Predanost u spašavanju ljudskih života završila je nažalost tragično gubitkom života med. sestre i pacijentice. Izražavam najdublju sućut obiteljima preminulih te djelatnicima hitne medicinske pomoći - navodi se u tvitu.