Nova turistička atrakcija: Uz Baraćeve špilje moći ćete zaviriti u pravo ledeno doba

Na mjestu stare škole u Novoj Kršlji u Rakovici pokraj Baraćevih špilja počela je gradnja Posjetiteljskog centra Speleon – Centar podzemne baštine. Bageri su već na terenu, odrađeni su zemljani radovi, iskopane su podrumske prostorije, a izvođač radova, Građevinski obrt Špelić iz Slunja, s kojim je prošli tjedan potpisan ugovor, počinje gradnju temelja za objekt koji bi krajem iduće godine trebao biti dovršen i primiti prve posjetitelje.

Replike životinja i showroom

Riječ je o prostoru koji će oduzimati dah; bit će to specifično i jedinstveno mjesto u kojemu će posjetitelji moći zakoračiti u pravo – ledeno doba! Jedna je to od većih investicija u turizmu za Karlovačku županiju. Već su same Baraćeve špilje jedinstvene, s obzirom na to da su u njima, među ostalim iznimnim nalazima, nađeni i ostaci špiljskog lava i medvjeda te nosoroga iz prapovijesti!

Vrijednost investicije je više od 20 milijuna kuna, od čega bespovratna sredstva iz Europskog kohezijskog fonda iznose gotovo 17 milijuna kuna, odnosno 85 posto vrijednosti projekta, a razliku do punog iznosa podmirit će partner na projektu – Nacionalni park Plitvička jezera.

– Zajednički nam je cilj disperzija posjetitelja te produživanje njihova boravka u plitvičkom kraju. Realizacijom projekta izravno ćemo pridonijeti porastu broja posjetitelja destinacije, edukaciji lokalnog stanovništva i posjetitelja o prirodnoj baštini te porastu turističke prepoznatljivosti općine Rakovica kao odredišta prirodne baštine.

Upravo ovakvi projekti ostavljaju velik trag i konačno stavljaju u funkciju neke od naših najljepših i najvrednijih resursa, a to je prirodna baština. Na nama koji upravljamo zaštićenim područjima velika je odgovornost da stavimo resurse u funkciju održivog razvoja i budemo generator novih radnih mjesta i gospodarske aktivnosti – kazala je Tihana Oštrina, ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Baraćeve špilje, koja je i voditeljica projekta. Dodala je da je Posjetiteljski centar Speleon prilika za sveobuhvatniji razvoj rakovičkog kraja.

Foto: BARAĆEVE ŠPILJE

Objekt će se modernim izgledom uklopiti u prirodu koja ga okružuje. Riječ je o objektu kružnog oblika koji se prostire na 1200 četvornih metara, od čega je 850 m² namijenjeno izložbi stalnog postava koji prezentira prirodnu i kulturnu baštinu područja kroz četiri teme – speleologiju, geologiju, arheologiju i paleontologiju. Ulaz je projektiran u obliku velike staklene stijene, imitirajući “otvaranje” ulaza u špilje.

Cijeli postav popraćen je nizom suvremenih, multimedijalnih modela interpretacije kao što su maketarski prikazi, LCD ekrani, smartglass, replike, animacije, multitouch ekrani, osjetilne komore te atrij s hiperrealističnim replikama životinja. Posjetiteljski centar, osim stalnog postava, sadrži i multifunkcionalnu dvoranu, show room, dječju igraonicu, speleodokumentacijsku knjižnicu, ugostiteljski sadržaj, suvenirnicu, depo te parkiralište.

Osjetilne komore za doživljaj

Ono što posebno pridonosi atraktivnosti Speleona jesu osjetilne komore, gdje će posjetitelji moći doživjeti podzemlje svim čulima. U glavnoj dvorani prezentirat će se dokumentarni film koji će sažeti prikaz okoliša i tipičnog ambijenta ledenog doba na području Baraćevih špilja.

Prikaz će obuhvatiti uvjerljivu animaciju svih životinja pronađenih na lokalitetu, i to tako da će se najprije prikazati Zemlja, pa Europa, pa Hrvatska u vrijeme ledenog doba, te će se animacijom predstaviti izgled okoliša karakterističan za period.

Posebna atrakcija nalazit će se u središnjem dijelu objekta, gdje će biti postavljena vanjska izložba, odnosno atrij s replikama životinja i biljaka iz ledenog doba. Centar će biti otvoren cijele godine.