Nova mjera za bolnice: Medicinska sestra i zaštitar dočekivat će pacijente

Od sutra se uvodi trijaža na ulaze u zagrebačke bolnice. Medicinska sestra i zaštitar u zaštitnoj opremi dočekivat će pacijente na ograničenom broju ulaza u bolnicu.

I to u radnom vremenu od 7 do 15 sati radnim danom, a otad do 22 bit će jedan trijažni tim dok će vikendom i blagdanima biti samo zaštitar.

I krizni stožer Karlovačke županije donio je odluku da od ponedjeljak, 16. ožujka Opća bolnica Karlovac radi po novom režimu rada.

- Kroz trijažni šator na ulazu bit će propušteni samo akutni i hitni pacijenti. Ako vas bilo što boli, prva stvar koju morate uzeti u ruku je vaš telefon i nazvati svog obiteljskog liječnika koji Vam se MORA javiti. U slučaju da se ne javi, nazovite svog ravnatelja Doma zdravlja - poručuju iz Stožera civilne zaštite.

Kontakt brojevi ravnatelja Domova zdravlja su:

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC:

TATJANA ŠTERK - TUDIĆ 091 4121 167 dz-karlovac@ka.t-com.hr

DOM ZDRAVLJA OGULIN:

ZLATA KURELAC 091 1522 231 dz-ogulin@ka.t-com.hr ili ravnateljdzogulin@gmail.com

VIDEO KB Dubrava evakuirana zbog zaraženih liječnika

DOM ZDRAVLJA DUGA RESA:

MELITA TRGOVČIĆ 098 364 009 dom-zdravlja-duga.resa@ka.htnet.hr

DOM ZDRAVLJA OZALJ:

NADA DIKOVIĆ 091 5296 711 dom.zdravlja.ozalj@gmail.com

DOM ZDRAVLJA SLUNJ:

IVANKA MAGDIĆ 091 1777 660 dz-slunj@ka.t-com.hr ili ivanka.magdic@gmail.com

DOM ZDRAVLJA VOJNIĆ:

VLASTA NOVOSEL 091 3031 958 ravnatelj@dzvojnic.hr

