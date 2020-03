Dobre vijesti iz Rijeke: 'Pacijent s ozbiljnom kliničkom slikom je izliječen'

Hrvatska je proglasila treći stupanj pripravnosti u obrani od koronavirusa, a na pitanje što to znači za KBC Rijeka, ravantelj Davor Štimac je za HRT rekao da ih očekuje veća mobilizacija.

- Jedan dio bolnice, odnosno nekoliko odvojenih zgrada pripremamo u tu svrhu. Od danas zgrada Klinike za neurologiju postaje prostor u koji će se smještati bolesnici koji trebaju ići na respirator, ako to bude potrebno. Još smo izdvojili jedno zgradu Klinke za otorinolaringologiju i zgrada Klinke za infektologiju za bolesnike koji su simptomatski, ali nemaju potrebu za respiratorom. Želimo ovim mjerama u potpunosti odvojiti bolesne od zdravih i biti spremni da ako bude veći broj bolesnika, kao što je to slučaj u nekim zemljama, da budemo spremni, da imamo spremne respiratore i da se ne iznenadimo. Svi na neki način moramo biti spremni na mogućnost preraspodjele, uvjeti rada će biti drugačiji nego što su bili do sada i na to moramo biti spremni, rekao je Štimac.

U Rijeci je ukupno osam oboljelih, od toga su tri u bolnici.

VIDEO Znanstvenik Ivan Đikić o pandemiji i situaciji s koronavirusom

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Jedan od te trojice, prvi pacijent, imao je poprilično ozbiljnu kliničku sliku s tipičnim znakovima Covid infekcije, upalu pluća. Danas smo dobili drugi negativni test za njega i očekujem da bi tijekom idućeg tjedna trebao biti otpušten. Nakon toga ide 15 dana u samoizolaciju kod kuće tako da budemo skroz sigurni. To je odlična informacija jer je pacijent s ozbiljnom kliničkom slikom izliječen, rekao je Davor Štimac, ravnatelj KBC-a Rijeka.

Ako sumnjate da imate koronavirus ne idite izravno u bolnicu nego nazovite svog liječnika ili dežurnog epidemiologa na brojeve u svojoj županiji: