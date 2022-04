Nordijski poučak: povjerenje u državu i sustav rađa i 'baby boom'

Jednom se jedan visokopozicionirani član Stožera za borbu protiv koronavirusa našalio, rekavši da bi mjere socijalnog distanciranja najbolje djelovale da se uvedu u obiteljima, da se članovi razdvoje. Ima u šali dosta istine – godine ograničenog kretanja i zatvaranja u stanove i kuće testirale su toleranciju, bacale novo svjetlo na partnere, rezultirale čvršćim vezama, ali i razvodima, a nažalost i povećanim nasiljem. No, očito, može se i drugačije, samo je pitanje s kakvim društvom ulazimo u pandemiju, kao i u bilo koju kriznu situaciju. Nordijske zemlje bilježile su raspade obitelji, ali isto tako i – vrlo neuobičajeno za zemlje koje su desetljećima kuburile s natalitetom – skok novorođenih.

Nije to došlo samo od sebe – te države dočekale su krizno razdoblje ne samo s višim standardom, što je zacijelo pridonijelo tomu da se građani, suočeni s pauzom u poslovnom svijetu, odluče imati djecu. No nije samo to uzrok. Da jest, onda bi, primjerice, i Švicarska imala sličan trend, a ne bi bilježila smanjenje broja rođenih. U nordijskim zemljama postoji još jedna bitna razlika – povjerenje u državu i njezin sustav.

Od 18. godine, stanovnici tih zemalja vrlo hrabro uskaču u, uvjetno rečeno, samostalan život, i tada država preuzima dio odgovornosti i davanje benefita za koje u drugim zemljama treba kucati na vrata roditeljskog doma. Ta snažna društvena mreža daje dodatnu sigurnost u krizi. No tu je i pitanje (dis)balansa privatnog života i posla, kojega su mnogi postali svjesni tek za vrijeme rada od kuće te da je ono ključno u vođenju ispunjenog života, u koji se onda rado uvode djeca. Pitanja su to koja treba uzeti u obzir i pri svakoj drugoj krizi, ali i kad se govori o padu nataliteta koji pogađa Hrvatsku, ali i druge europske države.

Hrvatska je, iznenađujuće, prošla relativno dobro u pandemiji – nije zabilježen pad, već lagani rast rođenih. Nije se detaljnije studiralo zašto je tomu tako, ali ako uzmemo u obzir nordijske zemlje i njihove razlike, onda bi se ipak moglo reći da je država uskočila, novcem i razumnim mjerama, i stvorila određenu sigurnosnu mrežu koja nije ljude zarobila u strahu od budućnosti i natjerala ih da žive iz dana u dan, bez nade i planova, u svijetu u kojem rođenje djeteta izgleda utopija.

