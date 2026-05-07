Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 109
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
JEDNA OD NAJVEĆIH NAGODBI IKAD

Apple mora platiti kupcima Iphonea odštetu: Davali lažna obećanja, a sada ih to košta 230 milijuna eura

REUTERS
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
07.05.2026.
u 12:43

Odvjetnici korisnika iPhonea zatražili su preliminarno odobrenje nagodbe od 230 milijuna eura, a prema sudskim dokumentima riječ je o jednoj od najvećih nagodbi na koje je Apple dosad pristao

Apple je pristao na nagodbu vrijednu 230 milijuna eura nakon optužbi da je obmanuo kupce iPhonea reklamirajući AI značajke povezane s nadogradnjom Siri koje još uvijek nisu dostupne. Vlasnici određenih modela iPhonea mogli bi dobiti odštetu do 87 eura po uređaju nakon što je kompanija u utorak pristala na nagodbu u sklopu skupne tužbe zbog navodnog lažnog oglašavanja mogućnosti umjetne inteligencije, piše Euronews.

Apple je nove AI funkcije za virtualnog asistenta Siri promovirao prilikom predstavljanja iPhonea 16 tijekom 2024. godine, u sklopu šireg softverskog paketa nazvanog 'Apple Intelligence'. Tvrtka već godinama pokušava sustići konkurenciju u utrci razvoja umjetne inteligencije, no obećana velika nadogradnja Siri još uvijek nije predstavljena, iako su prošle dvije godine od prvih najava.

Tužba je podnesena Okružnom sudu SAD-a za Sjeverni okrug Kalifornije u San Franciscu u ime američkih potrošača. U njoj se navodi da je Apple marketinškom kampanjom promovirao značajke koje u trenutku oglašavanja nisu bile dostupne korisnicima. Odvjetnici korisnika iPhonea zatražili su preliminarno odobrenje nagodbe od 230 milijuna eura, a prema sudskim dokumentima riječ je o jednoj od najvećih nagodbi na koje je Apple dosad pristao.

Nagodba obuhvaća oko 37 milijuna uređaja kupljenih u Sjedinjenim Američkim Državama između 10. lipnja 2024. i 29. ožujka 2025. godine. Među njima su svi modeli iPhonea 16, kao i iPhone 15 Pro te iPhone 15 Pro Max. Korisnici koji ispunjavaju uvjete mogli bi dobiti najmanje 25 dolara (23 eura) po uređaju, dok bi konačni iznos mogao doseći i 95 dolara (87 eura), ovisno o broju prijavljenih zahtjeva i drugim faktorima navedenima u sudskom podnesku.

Kupci će o mogućnosti podnošenja zahtjeva biti obaviješteni putem e-maila ili pošte, nakon čega će zahtjev moći predati putem posebne internetske stranice za nagodbu. 'Apple je postigao nagodbu kako bi riješio zahtjeve povezane s dostupnošću dviju dodatnih značajki', poručili su iz kompanije. 'Ovaj slučaj riješili smo kako bismo ostali fokusirani na ono što najbolje radimo - razvoj inovativnih proizvoda i usluga za naše korisnike', dodaju. 

Appleove AI značajke i dalje su u fazi razvoja, dok konkurenti Google i Samsung nastavljaju širiti vlastite AI alate i funkcionalnosti. Očekuje se da će Apple nadogradnju Siri predstaviti kasnije ove godine, najvjerojatnije tijekom svoje godišnje developerske konferencije sljedećeg mjeseca.
Javio se jedan od evakuiranih s kruzera smrti, u izolaciji je: 'Ne znam koliko ću dugo biti u bolnici'
Ključne riječi
umjetna inteligencija mobiteli odšteta iphone Apple

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!