Apple mora platiti kupcima Iphonea odštetu: Davali lažna obećanja, a sada ih to košta 230 milijuna eura

Apple je pristao na nagodbu vrijednu 230 milijuna eura nakon optužbi da je obmanuo kupce iPhonea reklamirajući AI značajke povezane s nadogradnjom Siri koje još uvijek nisu dostupne. Vlasnici određenih modela iPhonea mogli bi dobiti odštetu do 87 eura po uređaju nakon što je kompanija u utorak pristala na nagodbu u sklopu skupne tužbe zbog navodnog lažnog oglašavanja mogućnosti umjetne inteligencije, piše Euronews.

Apple je nove AI funkcije za virtualnog asistenta Siri promovirao prilikom predstavljanja iPhonea 16 tijekom 2024. godine, u sklopu šireg softverskog paketa nazvanog 'Apple Intelligence'. Tvrtka već godinama pokušava sustići konkurenciju u utrci razvoja umjetne inteligencije, no obećana velika nadogradnja Siri još uvijek nije predstavljena, iako su prošle dvije godine od prvih najava.

Tužba je podnesena Okružnom sudu SAD-a za Sjeverni okrug Kalifornije u San Franciscu u ime američkih potrošača. U njoj se navodi da je Apple marketinškom kampanjom promovirao značajke koje u trenutku oglašavanja nisu bile dostupne korisnicima. Odvjetnici korisnika iPhonea zatražili su preliminarno odobrenje nagodbe od 230 milijuna eura, a prema sudskim dokumentima riječ je o jednoj od najvećih nagodbi na koje je Apple dosad pristao.

Nagodba obuhvaća oko 37 milijuna uređaja kupljenih u Sjedinjenim Američkim Državama između 10. lipnja 2024. i 29. ožujka 2025. godine. Među njima su svi modeli iPhonea 16, kao i iPhone 15 Pro te iPhone 15 Pro Max. Korisnici koji ispunjavaju uvjete mogli bi dobiti najmanje 25 dolara (23 eura) po uređaju, dok bi konačni iznos mogao doseći i 95 dolara (87 eura), ovisno o broju prijavljenih zahtjeva i drugim faktorima navedenima u sudskom podnesku.

Kupci će o mogućnosti podnošenja zahtjeva biti obaviješteni putem e-maila ili pošte, nakon čega će zahtjev moći predati putem posebne internetske stranice za nagodbu. 'Apple je postigao nagodbu kako bi riješio zahtjeve povezane s dostupnošću dviju dodatnih značajki', poručili su iz kompanije. 'Ovaj slučaj riješili smo kako bismo ostali fokusirani na ono što najbolje radimo - razvoj inovativnih proizvoda i usluga za naše korisnike', dodaju.

Appleove AI značajke i dalje su u fazi razvoja, dok konkurenti Google i Samsung nastavljaju širiti vlastite AI alate i funkcionalnosti. Očekuje se da će Apple nadogradnju Siri predstaviti kasnije ove godine, najvjerojatnije tijekom svoje godišnje developerske konferencije sljedećeg mjeseca.