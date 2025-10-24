Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 47
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
NEVRIJEME

Zagrebački vatrogasci imali pune ruke posla: Noćas i jutros zabilježeno 66 intervencija

Vatrogasna postrojba Zagreb/Facebook
VL
Autor
Večernji.hr
24.10.2025.
u 09:20

Zabilježili su 53 uklanjanja stabala, šest uklanjanja lima i ograda, četiri ispumpavanja vode, dva uklanjanja zaštitnih ograda te jedno uklanjanje električnog stupa.

Vatrogasna postrojba Zagreb je na svom Facebooku objavila da su noćas i tijekom jutra, zbog obilne kiše i jakog vjetra, imali pune ruke posla. Odradili su ukupno 66 intervencija na lokacijama u Zagrebu. Zabilježili su 53 uklanjanja stabala, šest uklanjanja lima i ograda, četiri ispumpavanja vode, dva uklanjanja zaštitnih ograda te jedno uklanjanje električnog stupa.
Ključne riječi
nevrijeme Zagreb Vatrogasna postrojba Zagreb Vatrogasci

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja