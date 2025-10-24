Zagrebački vatrogasci imali pune ruke posla: Noćas i jutros zabilježeno 66 intervencija

Vatrogasna postrojba Zagreb je na svom Facebooku objavila da su noćas i tijekom jutra, zbog obilne kiše i jakog vjetra, imali pune ruke posla. Odradili su ukupno 66 intervencija na lokacijama u Zagrebu. Zabilježili su 53 uklanjanja stabala, šest uklanjanja lima i ograda, četiri ispumpavanja vode, dva uklanjanja zaštitnih ograda te jedno uklanjanje električnog stupa.
