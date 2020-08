Neviđeni incident u restoranu brze hrane: Zbog ovog poteza zamjerio se mnogima

Neobična situacija dogodila se u popularnom Burger Kingu kada je jedan od kupaca napao zaposlenika rekavši da su njegovi 'nuggetsi' tj. pileći medaljoni previše začinjeni.

Cijeli se incident dogodio 27. srpnja, a snimke prikazuju nasilu svađu u Burger Kingu u Pittsburghu. Nasilni kupac prijetio je radniku, a naposljetku ga je i ošamario te izašao iz trgovine. Nadzorne kamere sve su zabilježile.

Radnik mu je pokušavao reći da ga snimaju kamere, ali kupca to nije interesiralo. Dodao je i kako je bolje da se makne od njega jer bi on sam mogao završiti u zatvoru do kraja života.

Zbog 'previše začinjenih' pilećih medaljona, Austin Addison optužen je za uznemiravanje te je zaradio i kaznenu prijavu.