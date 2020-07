'Naš je krajnji cilj preustroj države od samog vrha do dna'

Nakon što je svojevremeno nepokolebljivo, principijelno i stručno vodila Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, pa se zbog toga mnogima i zamjerila, Dalija Orešković, uz podršku birača koji su joj u nedjelju na parlamentarnim izborima dali svoj glas i povjerenje, sada kao predstavnica Stranke s Imenom ii Prezimenom postaje zastupnica u Hrvatskom saboru. Kao dio kolacije, koju čine ista ta stranka te Pametno i Fokus, uz Daliju, zajedničke će koalicijske boje od sada na Markovu trgu braniti i gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec te čelnica stranke Pametno Marijana Puljak.

Tijekom izborne noći broj osvojenih mandata te koalicije mijenjao se iz sata u sat, s tri na jedan, pa na dva, da bi se konačno opet vratio na - tri. Stoga smo Daliju Orešković jučer najprije pitali je li tu igru živaca oko broja osvojenih mandata bilo teško izdržati, a ona je uzvratila:

- Ni najmanje. Govorim to u svoje ime, ali i na osnovi onoga kako su to popratili moji koalicijski partneri i svi ljudi koji su bili u našem izbornom stožeru. Mi smo se borili za jednu ideju i cilj koje će, istina, lakše biti doseći s tri nego s dva mandata, no mi smo svi racionalni ljudi. Čvrsto stojimo na zemlji. Niti se uzdižemo kada ostvarimo bolji rezultat od očekivanog niti nas eventualne prepreke ili padovi na putu obeshrabruju ili pokolebaju. Štoviše, u kampanji smo imali niz poteškoća koje smo morali prevladati, a dobra suradnja i sinergija, kao i vizija tog krajnjeg cilja, uvijek su nas poticali da nađemo rješenje za svaki problem. No, naravno, tri mandata bolji su rezultat jer klub u Saboru predstavlja neusporedivo jaču platformu za daljnje jačanje i rast naših političkih ideja.

VIDEO Marija Selak Raspudić i Dalija Orešković o pravu na pobačaj i Hodu za život

Što mislite, da ste imali više vremena za kampanju i da su izbori, recimo, bili najesen, bi li rezultat vaše koalicije bio još bolji?

Apsolutno bi bio bolji. Vidi se i sada da podrška našim idejama raste. Nametnuli smo temu krupnih državnih reformi bez kojih se država neće moći nositi s nadolazećom ekonomskom krizom. O kojem bi se to broju mandata radilo u tom slučaju, to bi sad bile kalkulacije, ali taj će se odgovor nametnuti sam od sebe kada vidimo kako će javnost sad reagirati na naše poruke koje ćemo moći češće i više komunicirati. Naime, naš je krajnji cilj preustroj države od samog vrha do dna, ali ne na nančin da se provode neke kozmetičke promjene, nego one suštinske, duboke, od kojih su sve prethodne vlade bježale iz različitih razloga.

Sad vas je u Saboru troje. Na čemu ćete zajednički inzistirati i, kao nova lica, što vas troje donosi u Sabor?

Čini mi se da nismo samo nas troje nova energija i nova svježina u Saboru. Vrlo često su političke stranke, što vladajuće što oporbene, i to one velike, u Saboru funkcionirale kao klub klimavaca, slijepo poslušnih stranačkom šefu. To je i dovelo do gubitka meritokracije i funkcije parlamenta kao takvog jer oni koji su u njemu sjedili nisu čuvali svoj integritet niti su se nametnuli svojim stavovima, znanjem, autentičnim prijedlozima i rješenjima, već su isključivo služili kao glasačke mašinerije petkom, slijepo izvršavajući stranače naloge s vrha. Mislim da će ovaj novi Sabor postati mjesto kvalitetnih rasprava oporbe koja će gristi i predlagati konstruktivna rješenja.

Vaša koalicija isticala se i prema broju žena na listama.

Žene nisu bile samo nečiji ukras ili broj, nisu se našle na našim listama kako bi popunile kvotu, već su tamo bile kao žene koje bi mogle biti na ponos cijelog društva, koje se hrabro bore za svoje političke ideje i društvene vrijednosti. I vjerujem da će se mnoge od njih koje su bile na našim listama istaknuti u nadolazećem razdoblju i u nekim drugim političkim ulogama. Imamo žene koje su nezavisne vijećnice u gradskim vijećima ili u vijećima gradskih četvrti, uspješne liječnice, poduzetnice, jako puno žena koje dolaze iz sustava obrazovanja.

Kako komentirate ovakav uspjeh HDZ-a, što to pokazuje?

Sigurna sam da je strah od korone utjecao na manju izlaznost birača. Međutim, ovakav rezultat HDZ-a prije svega je debakl do jučer najvažnije i najveće oporbene stranke. A na ovim je izborima sigurno veliku ulogu odigrala i stranačka mašinerija, logistika i vojska na terenu, ali i podjela beneficija i financijskh sredstava neposredno uoči kampanje. Riječ je o privatizaciji javnih funkcija, javnih institucija i javnih sredstava u promidžbene svrhe i kampanju stranke na vlasti. Primjerice, početno povjerenje koje je imao Nacionalni stožer civilne zaštite kapitaliziralo se kao izborni stožer HDZ-a.

Hoće li se biti teško četiri godine nadmetati s politikom koju će i dalje provoditi HDZ?

To je za očekivati, no vjerujem da ćemo tom izazovu biti dorasli. To od nas očekuju naši birači.

Znače li izborni debakl SDP-a i ostavka Davora Bernardića da se politički život te stranke pomalo gasi i da lijevu opciju počinju predstavljati i predvoditi neke nove mlade stranke i neka, u politici, nova svježa lica?

Odgovornost SDP-a nedvojbeno postoji, za sveukupno stanje u državi pa tako i za ovaj izborni debakl. A što će se dalje s SDP-om događati to je prvenstveno pitanje koje treba uputiti njegovom članstvu i simpatizerima. Mi se obraćamo onom dijelu biračkog tijela koje je svjesno situacije u kojoj se Hrvatska nalazi i koje traži jasna i racionalna rješenja, a ne demagogiju ili dugoročno štetne poteze.

A što kažete na to što s nacionalne političke scene nestaju Milan Bandić i Živi zid, a HNS se na jedvite jade provukao?

Dobra je vijest da su nestali populisti i žetončići. To znači da jedan dio biračkog tijela ipak sazrijeva, i to bi se moglo kapitalizirati na sljedećim izborima, kada god oni bili. Ljudima je sve više jasno da se na političkim obećanjima koja se ne mogu ispuniti, kao i na onima koji su za državu i za zajednicu loša, ne može graditi dugoročan uspjeh. Vrijeme jednokratnih instant zvijezda na političkoj sceni - završeno je.