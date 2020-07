Neće biti nijedne teme koju ćemo prešutjeti

Tri mandata u Saboru osvojila je koalicija Stranke s Imenom i Prezimenom, Pametnog i Fokusa, i to glasovima birača u I., VII. i X. izbornoj jedinici, što znači da u Sabor, kao posve nove zastupnice i zastupnik, po prvi put ulaze bivša predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Dalija Orešković, gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec i predsjednica stranke Pametno Marijana Puljak.

Tako su se u ovom slučaju ispunile i sinoćnje najranije objave rezultata izlaznih anketa. Naime, toj su se koaliciji najprije, nakon 19 sati kada su sinoć objavljeni rezultati izlaznih anketa izbora, smiješila tri saborska mjesta, što je onda i podrazumijevalo da u Sabor ulazi navedena trojka. No, u 21 sat, s objavom prvih rezultata iz DIP-a, situacija se promijenila jer se u tom trenutku činilo da koalicija dobiva samo jedan saborski mandat. Potom su uslijedili rezultati DIP-a u 23 sata prema kojima se koalicija ovih triju stranaka pozicionirala na dva mandata. I tako je bilo sve negdje do oko jedan sat iza ponoći kada se opet dogodio obrat, i to onaj konačni, a on je značio da će ovaj trojaca stranaka u Saboru ipak imati tri predstavnika.

- Ako je naša stranka, osnovana tek prije tri mjeseca, uspjela ostvariti ovakav izborni rezultat, što bi tek bilo da su izbori, umjesto sad, održani za šest mjeseci. Rezultat bi tada sigurno bio još bolji. No, zadovoljni smo i s ovim rezultatom. Trudit ćemo se maksimalno razumno zastupati naše građane u Saboru. Inzistirat ćemo na onome na čemu smo i gradili našu predizbornu kampanju, a to je: manje administracije, manji porezi i potpuni administrativni preustroj države. A moje gradonačelničko iskustvo u tome će mi i te kako pomoći. Za razliku od dosta dosadašnjih zastupnika koji su donosili glupe i loše odluke, predlagat ću zdravorazumske prijedloge, rješenja, odluke i zakone. Tim više što vidim da su sad u Sabor uspjeli ući i neki koji nisu mogli proći niti na izborima za mjesne odbore, a sad su se dokopali Sabora - kazao nam je sinoć Dario Zurovec. Razgovarajući s Dalijom Orešković sinoć oko jedan sat iza ponoći ona je u tim trenucima još uvijek gajila nadu da će njihova kolacija dobiti i onaj treći mandat. Reče pritom kako bi tada bilo lijepo imati klub u Saboru u kojem su sve tri sastavnice kolacije ravnomjerno zastupljene.

- No, ako se to ne dogodi, onda ćemo se Dario Zurovec i ja ponašati tako da i stranci Pametno otvorimo sva vrata jer nam je cilj graditi našu koaliciju i dalje. I to zato što Hrvatska zaslužuje jednu ovakvu političku ideju i priču koja ima jasan cilj te kvalitetan i kompetentan program. Da smo imali više vremena za kampanju i više prilika za predstaviti naš program i naše ljude, rezultat bi onda bio takav da smo mogli preuzeti upravljanje državom baveći se problemima koji državu najviše muče. No, i ovako neće biti nijedne teme koju ćemo prešutjeti, a za koju ćemo smatrati da je bitna. Nećemo se fokusirati samo na pravosuđe i korupciju, niti na transparentnost javnih proračuna te smanjenje porezne presije, već ćemo progovarati o svim relevantnim temama. Imat ćemo jasan stav i prezentirat ćemo naše ljude koje javnost u ovako kratkoj kampanji nije imala prilike upoznati, a predstavljaju novo lice politike. To kažem jer su motivi našeg ulaska u politiku ispravni i pokazuju kakva politika zapravo treba biti - kazala je sinoć Dalija Orešković, i to u trenutku kada još uvijek nije znala da je koalicija kojoj pripada ipak osvojial i treći saborski mandat.

VIDEO Dragan Bagić i Mate Mijić komentiraju rezultate izbora