Nakon povratka Erjavca Slovenija se pita slijedi li pad Janšine vlade

Kao što je iznenađujući poraz dugogodišnjeg šefa stranke slovenskih umirovljenika (DeSUS) Karla Erjavca na unutarstranačkim izborima početkom godine izazvao potres na slovenskoj političkoj sceni, tako bi i njegov subotnji povratak na čelo DeSUS-a mogao izazvati novu promjenu vlasti u Sloveniji. Erjavca je u siječnju ove godine neočekivano porazila Aleksandra Pivec, a ubrzo je i tadašnji premijer Marjan Šarec dao nepromišljenu ostavku, nakon čega je uslijedio i pad njegove vlade. Došlo je do političkog preslagivanja u kojem je nova čelnica DeSUS-a bez puno razmišljanja odvela stranku u koaliciju koju je okupio vječni čelnik opozicijske desnice Janez Janša, koji je u ožujku tako po treći put postao slovenski premijer.

Cilj je promjena vlasti

Međutim, mlada predsjednica DeSUS-a nije se dugo održala na stranačkom tronu. U rujnu je nakon nekoliko afera bila prisiljena podnijeti ostavku, čime je preduhitrila svoju smjenu zbog korupcijske afere. Već je sama najava Erjavčeva povratka na čelo DeSUS-a otvorila špekulacije o novom mogućem preslagivanju i rušenju Janšine vlade. Janšina radikalna politička agenda potaknula je brojne prosvjede i sukobe s intelektualcima i opozicijom, koja se organizirala u tzv. koaliciju ustavnog luka, kojoj je jedini cilj svrgavanje Janše s vlasti. Međutim, strankama opozicijske koalicije – Socijalnim demokratima (SD), Listi Marjana Šareca (LMŠ), Stranci Alenke Bratušek (SAB) i Ljevici – koje je okupio mladi ekonomist Jože P. Damjan, koji se i ponudio za budućeg mandatara, nedostaje sedam mandata do magičnih 46 mandata koliko ih u slovenskom parlamentu treba za većinu.

Očekuju Cerarovu pomoć

Zato su sada sve oči uprte u Erjavca. DeSUS je još od devedesetih godina stranka čija je potpora bila neophodna za formiranje svih slovenskih vlada od onda do danas. Erjavec se još prije izbornog kongresa DeSUS-a, koji je zbog epidemioloških razloga održan dopisnim putem, sastao s ekonomistom Damjanom, ali i s premijerom Janšom. Ali čak i da Erjavec izvede DeSUS iz Janšine koalicije, to ne bi automatski dovelo do pada Janšine vlade, a Koaliciji ustavnog luka i s pet DeSUS-ovih mandata nedostajalo bi još nekoliko mandata za većinu. U opoziciji se nadaju da će te mandate osigurati među zastupnicima SMC-a, stranke bivšeg premijera Mire Cerara koja je kao i DeSUS u ožujku također pristupila Janšinoj koaliciji i koja je zbog tog poteza izgubila biračko tijelo i vjerojatno će nakon sljedećih izbora nestati s političke scene, a stranku je napustio čak i njezin osnivač Miro Cerar. Uoči Erjavčeva povratka na čelo DeSUS-a čak su se pojavile špekulacije da bi on, umjesto Damjana, mogao postati mandatar nove vlade, što bi moglo biti dodatan motiv političaru koji je u svojoj dugoj karijeri bio na najvažnijim ministarskim pozicijama, ali nikada na čelu vlade.

Erjavec je odmah nakon uvjerljive pobjede – osvojio je 146 delegatska glasa, a njegov protukandidat Srečko Felix Krope 71 – za danas najavio razgovore na stranačkim tijelima i sa zastupnicima stranke o položaju DeSUS-a u sadašnjoj koaliciji, jasno dajući do znanja da će razmisliti o “drukčijoj politici”. Erjavec je i u nedavnom pismu stranačkim delegatima i javnosti najavljivao da je spreman biti buntovniji i problematičniji koalicijski partner nego što je to bila njegova prethodnica Aleksandra Pivec, iako takve najave, kad je o Erjavcu riječ, valja uzeti sa zrnom soli. Erjavec je, naime, izrazito pragmatičan političar, a njegova će odluka ovisiti isključivo o tome tko će mu ponuditi više.