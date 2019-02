Plenković: Uljaniku smo dali 2,8 mlrd. kn, ljudi u Rijeci i Puli moraju shvatiti što to znači

U Banskim dvorima danas se održava još jedna sjednica Vlade.

Na dnevnom redu je, uz ostalo, Prijedlog pokretanja postupka pregovora o sklapanju izmjena Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade RH, Prijedlog davanja suglasnosti predstavniku Vlade RH za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o privatizaciji INA - Industrije nafte d.d. te prijedlog izmjena Zaključka o digitalizaciji arhivskog gradiva iz Domovinskog rata.

Sjednicu pratite uživo:

Premijer se u početku sjednice osvrnuo na izjavu predsjednika Europskog Parlamenta Antonija Tajanija o 'talijanskoj Istri i Dalmaciji'.

– Zvao sam ga u ponedjeljak, izrazio mu naš protest i nezadovoljstvo, tražio da sam reagira u vezi te izjave što je on i učinio. Nije dobro da se takve izjave uopće izgovaraju ili događaju, no nažalost to se dogodilo. Njegova jučerašnja izjava i pismo su pojasnili kontekst i očekujemo da se takve izjave ne ponavljaju – rekao je.

Komentirao je i napad na vaterpoliste Crvene Zvezde u Splitu.

– U Splitu smo imali neugodan incident, to najoštrije osuđujemo, krajnje je neprihvatljivo. Hrvatska vlada najoštrije osuđuje takva ponašanja i očekuje da policija i pravosuđe rješavaju ovakve slučajeve koji ne pridonose nikome – rekao je.

Idući tjedan u Bruxellesu će se razgovarati o restrukturiranju Uljanika.

– Očekujemo ministre Horvat daljnje aktivnosti u vezi Uljanika, vjerujem da ste vi i ministarstvo financija u kontaktu s upravom, ali i da vidimo koji su sljedeći koraci u vezi restrukturiranja. Hrvatska je do sada isplatila više od 2,8 milijardi kuna protestiranih državnih jamstava, važno je da ljudi u Rijeci i u Puli shvate koliko je Vlada pomogla brodogradilištima – rekao je.