Na Hipodromu spremna improvizirana bolnica, 50 medicinara i helidrom u pripravnosti

Pola litre točenog piva po sedam, decilitar vina 3,5 eura, voda pet ili sedam, ovisno o proizvođaču. Sendviči od šunke i sira su po osam, isto stoje i sladoledi, Cola je šest eura, ukrasna čaša dva. Cjenici koje su neki ugostitelji izvjesili u fan zoni na Bundeku jasno pokazuju da će kupnja hrane i pića na koncertu Marka Perkovića Thompsona vrlo brzo isprazniti novčanike posjetitelja. Dio je to ugostiteljske ponude, koja još, doduše, nije pristigla, ali zone za druženje na jezeru uz Hipodrom te na šljunčanom parkiralištu kod Velesajma već su dobrim dijelom pripremljene za sutrašnji doček stotina tisuća obožavatelja hrvatskoga glazbenika.

Kilometri šankova već su postavljeni po cijelom Bundeku, pristižu i plavi mobilni "toi-toi" zahodi, a postavljaju se i nadzorne kamere. Šatore su postavili i pripadnici Crvenoga križa, a na terenu su i pripadnici Stožera civilne zaštite koji rade na pripremnim mjerama za priljev mora ljudi. Na sjevernom dijelu Bundeka postavljeni su i zvučnici s velikom pozornicom i LED ekranima kako bi obožavatelji tijekom dana mogli uživati u glazbenom programu.

Stotine radnika na +30 stupnjeva u hladu neumorno radi i na postavljanju ograda, šatora i drugih štandova na kojima će se moći kupiti hrana, piće i suveniri. A kako smo mogli vidjeti, ponuda neće uključivati samo sendviče i proteinske pločice, već će se moći kupiti i hamburgeri te krafne dekorirane bijelom glazurom i motivima šahovnice. No, unatoč cijeni od pet eura, posjetitelji se neće brinuti zbog pristupa pitkoj vodi. Zagrebačka Vodoopskrba i odvodnja osigurat će cisterne, a hidranti će se modificirati dodacima za slavine. Ipak treba reći da je hidranata, kako smo zamijetili, jako malo i nisu baš uočljivi.

Na Bundeku je najveća fan zona, još je jedna kod Velesajma, a dvije su smještene sa zapadne zone Hipodroma te su rezervirane za one s VIP i fan pit te ulaznicama za tribine. Posjetitelji će ondje moći pristizati već od 10 ujutro, a vrijeme do koncerta kratit će druženjem u hladu ili pod šatorima. U popodnevnim satima počet će "selidba" prema Hipodromu, a na koji od petstotinjak ulaza treba ući, pješake će uputiti mobilna aplikacija MPT. Obavit će se i pregled. Policija je već obavijestila da je zabranjen unos staklenih boca, pirotehnike, oružja, alkohola i drugih opasnih predmeta, a zaštitari neće propustiti ni one s velikim torbama i ruksacima.

Pripreme se obavljaju i kad je riječ o osiguravanju zdravstvene zaštite. Ubrzano se postavlja Centar za hitne medicinske intervencije, odnosno improvizirana bolnica na Velesajmu, gdje će se primati osobe s lakšim ozljedama, posljedicama dehidracije, vrućine itd. Više od 50 medicinara s Rebra dobrovoljno se javilo za rad na terenu na dan koncerta. –- Među njima je 12 liječnika. Čak će naši liječnici voditi stacionar kraj Hipodroma. Uz to, pojačali smo hitnu službu. Sve je spremno za događaj u subotu i siguran sam da će zdravstveni sustav funkcionirati na razini – kazao je prof. Fran Borovečki, ravnatelj KBC-a Zagreb. Pripremili su se i u KB-u Dubrava. – Prema naputku ministarstva, zajedno s ostalim bolnicama, priredili smo kapacitete i imamo ih dovoljno. Dio djelatnika sudjeluje i u Centru za hitne intervencije na Hipodromu, a u funkciji je naš helidrom, i za dnevno i noćno slijetanje. Imamo iskustva s hitnim situacijama pa nas ni ova nije osobito uznemirila – rekao je prof. Ivica Lukšić, ravnatelj KB-a Dubrava.

FOTO Pogledajte cijene na Bundeku za Thompsona: 'Kolike su onda na samom koncertu?'

Glazbeni spektakl na Hipodromu, podsjetimo, paralizirat će cijeli Novi Zagreb, moguće i njegovu širu okolicu, a izuzetno težak bit će i ulazak u sam grad. Tijekom današnjeg dana te u noći na petak očekuje se dolazak stotina autobusa iz cijele zemlje i Europe, kao i deseci tisuća automobila. Prema prikupljenim podacima iz aplikacije, očekuje se da će oko 150.000 ljudi različitim prijevoznim sredstvima doći na sam dan koncerta. Na svim autocestama prema Zagrebu očekuju se gužve, moguće i višekilometarske kolone, a kako bi put prema metropoli prošao što bezbolnije, na naplatnim kućicama dijelit će se bočice s vodom, dok će policija promet usmjeravati kako bi bio što fluidniji.

Interventna vozila kretat će se zaustavnom trakom i dostavljati vodu izravno onima koji stoje u zastoju, prije svega na prilazima prema Zagrebu, a Hrvatski autoklub (HAK) na raspolaganje će staviti sve tehničke resurse pomoći na cesti (vučne službe i mobilne timove) za brzu reakciju kod kvarova i nezgoda. U najavi je i 18.000 putnika koji u subotu dolaze avioprijevozom te će prioritetni smjer kretanja s aerodroma i do aerodroma biti preko Domovinskog mosta.

Što se tiče prometa u samom gradu, ponovimo i da će na snazi biti privremena regulacija. Zatvaranje prometnica počet će u petak u kasnim večernjima satima te će se provoditi u fazama. Od petka do nedjelje ujutro za promet će biti zatvoreni Kajzerica, Središće i Zapruđe, a to uključuje i dio Avenije Većeslava Holjevca, kao i Most slobode. Tijekom subote zatvorit će se i Avenija Dubrovnik, Ulica Savezne Republike Njemačke i ostatak Holjevčeve. Ako se ukaže potreba, zatvorit će se i Jadranski te Most mladosti, kao i Držićeva te dio Savske ceste. Onima koji žive u kvartovima koji će se zatvoriti preporučuje se da ne napuštaju domove autima te da ne planiraju izlaske ako to nije nužno. Prometne blokade počet će se postupno uklanjati nakon koncerta te bi se stanje trebalo normalizirati tijekom jutarnjih sati nedjelje.