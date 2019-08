Možemo izvoziti 200 K9 pasa u cijeli svijet

Hrvatski treneri specijalno obučenih pasa pokrenuli su inicijativu za udruživanje kako bi K9 psi postali naš izvozni proizvod. Inicijatori stvaranja te hrvatske zadruge uzgajivača, koja bi već sljedeće godine mogla izvesti oko 200 pasa, tvrtke su Canis Revolution i Hexogen. Prema riječima njihovih vlasnika, Damira Cara i Tomislava Krmeka, u svijetu postoji golema potražnja za posebno obučenim psima, a procjenjuje se da to tržište godišnje vrijedi oko 25 milijuna eura. No, sada razjedinjeni, hrvatski uzgajivači napominju da trenutačno godišnje mogu ponuditi tržištu samo 10 do 15 K9 pasa. A kako bi se ta brojka znatno povećala, važna je obuka pasa, ali i njihovih uzgajivača, po točno određenim standardima. Pritom, ističu Car i Krmek, hrvatski uzgajivači sada za K9 pse dobiju od 1000 do 1200 eura, no uz udruživanje i standardiziranu obuku mogli bi za jedinku dobiti 5000 eura.

Ne pokrivaju troškove

Operativna učinkovitost K9 tima, objašnjavaju naši sugovornici, stječe se dobivanjem potrebnog certifikata ministarstva unutarnjih poslova matične zemlje. A kako su program školovanja i sam operativni rad K9 pasa izrazito zahtjevni, time su standardi potrebne kvalitete određene jedinke jasno propisani kako bi se u proces obuke uzimali samo psi za koje se s najvećom vjerojatnošću može predvidjeti uspješno završavanje obuke i certificiranje po određenom standardu.

– Na tržištu još ima mnogo pasa koje treneri pokušavaju prodati raznim državnim agencijama, međutim, ti psi ne mogu zadovoljiti standarde kvalitete potrebne za rad u Europskoj uniji pa time ne mogu postići cijene koje će na kraju pokriti sam rad i trud trenera koji je pripremao psa – ističe Car. Dodaje da s tako malom cijenom treneri ne mogu pokriti osnovne troškove ni ulagati u svoje usavršavanje, koje košta po nekoliko tisuća eura.

K9 psi mogu se koristiti kao zaštitari, kao policijski psi, ali i pri razminiranju. Tako tvrtka Haxogen trenutačno ima 22 psa za razminiranje koji su bili, primjerice, na terenu u Iraku i Afganistanu, a uskoro bi mogli sudjelovati u razminiranju i u Kolumbiji. No, napominju, krajnji korisnici, agencije, zašitarske tvrtke, državne institucije, koje moraju uložiti sredstva u školovanje K9 jedinke, traže kvalitetnog psa koji će u roku od maksimalno dva mjeseca početi operativno obavljati svoje zadatke s vodičem i samim time opravdati sva uložena sredstva od kupnje do certificiranja. Car i Krmek ističu da su njihove tvrtke u posljednje tri godine uložile više od 200.000 eura u projekt gradnje standarda za pse koji će se pripremati za specijalističku obuku u zemljama EU i u SAD-u. Tako navode da su sagrađena dva trening-centra ukupne površine 25.000 četvornih metara u Zagrebu i Osijeku.

Svaka agencija koja traži pse za potrebe školovanja želi na jednome mjestu kupiti minimalno 20 pasa, a hrvatski uzgajivači to im sad ne mogu ponuditi, upozoravaju naši sugovornici. Švedska je vodeća zemlja u svijetu u obuci K9 timova, pa će stoga u Hrvatsku stići u rujnu instruktor švedske policije Joacim Berlina kako bi radio na edukaciji hrvatskih uzgajivača. Glavni naglasak u edukaciji u sljedeće dvije godine bit će, kažu, na implementaciji protokola profiliranja mentalnih karakteristika pasa kako bi se omogućilo uzgajivačima da usvoje znanja potrebna za pravilan odabir jedinke. Uz to će se provoditi edukacija u području osnova teorija, tehnika i metodike školovanja pasa kako bi se postigli željeni standardi kvalitete.

Foto: CANIS REVOLUTION

Ugovori osigurani

– Projekt ima osigurane ugovore s najvećim svjetskim agencijama. Međutim, kako bi se omogućilo potpuno iskorištavanje tih ugovora, potrebno je organizirati drukčiji način rada i pripreme pasa, što od naših trenera zahtijeva angažman i ulaganje truda u vlastitu edukaciju – ističu Damir Car i Tomislav Krmek.