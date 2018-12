'Otišla je raditi, a to je bio udarac njegovoj muškosti jer kakav to muškarac sjedi kod dok žena radi'

Bio sam u ratu, svašta sam vidio, ali ovako nešto, da bi netko svoju decu ubio, to nitko ne može shvatiti. Strašno, priča nam šokirani mještanin naselja Mali Lug kraj Bihaća. Dok priča, zastajkuje kao da traži prave riječi, a oči mu se pune suzama. U kući u Ulici Muje Hrnjice policajci su pronašli beživotna tijela troje djece, Ahmira (7), Neile (5) i Ajlana (2). Mještani pričaju kako su njhova tijela bila na dva krevetića. Admir ih je djecu, pričaju, polegao jedno kraj drugoga te ih pokrio dekama. U hodniku na ulazu u kućicu bez fasade bilo je tijelo njihova oca Admira Sovića (37).

Prizor koji su zatekli šokirao je i vrlo iskusne policijske istražitelje. Nakon očevida koji je potrajao do sitnih noćnih sati utvrdili su da je Admir nožem ubio svoje troje djece, a potom se objesio.

- U četvrtak 13. prosinca Policijskoj stanici Bihać obratio se 39-godišnjak navodeći da je u kući u kojoj živi 37-godišnjak primijetio četiri beživotna tijela. Nakon očevida koji su obavili istražitelji Sektora kriminalističke policije MUP USK, utvrdili su da je 37-godišnjak ubio svoje troje maloljetne djece, nakon čega je izvršio samoubojstvo – priopćili su jučer iz MUP-a USK uz napomenu da se sve okolnosti još utvrđuju.

Tvrd čovjek, krajiška sirovina

Na ulazu u dvorište kuće u kojoj je obitelj živjela zatekli smo Admirova brata i rodbinu.

– Posljednji put čuli smo se s njim u subotu. Otad smo ga zvali, slali mu poruke na messenger, nikome se nije javljao. Zabrinuli smo se da im se nije nešto dogodilo, pa smo prošli nekoliko puta ispred kuće. Vidjeli smo da nema svjetla i da nema dima iz dimnjaka. Zato je u četvrtak njegov brat s njezinim zetom došao provjeriti jesu li dobro. Tad su ih našli – govorio je Admirov rođak, dok je drugi njegove stvari i kosilice spremao u prtljažnik kombija.

Admirov brat kratko je rekao da će sahrana, odnosno dženaza vjerojatno biti u subotu i da će kontaktirati oca Admirove supruge Leile kako bi se dogovorili gdje će sahraniti djecu.

- Pošto im je bio otac mi ćemo ponuditi da ih sahranimo zajedno u grobnicu, ali ako oni žele preuzeti djecu i sahraniti ih negdje drugdje, u redu – kazao je prije nego je sjeo natrag u kombi.

U njihovu dvorištu ostali su dječji bicikli i motorići na kojima su djecu, još prošlo vikenda susjedi vidjeli kako se igraju. Sad ih je prekrio snijeg, kao i kosilice i alat po koji je došla Amirova rodbina.

Obitelj Sović u toj je kući stanovala oko godinu dana. Bili su podstanari i ostali susjedi nisu znali mnogo o njima.

– On je bio tvrd čovjek, prava ona krajiška sirovina. Bio je vrijedan i radio je, to ne mogu reći. Djeca su bila divna. I ja imam malu djecu pa su često dolazili kod nas i igrali se. Ja sam čak znao zezati ovog najstarijeg da će mi biti zet jer imam curicu malo mlađu od njega. Toliko mi je žao te djece – hrapava glasa govorio je jedan od prvih susjeda obitelji. Dodaje da djeca nikad nisu bila gladna, ali bila su željna, prije svega ljubavi.

– Da nam se barem obratio, potražio pomoć, mi smo složna ulica, učinili bi sve što možemo, pomogli bi mu. Znam da je tražio ženu koja bi čuvala djecu jer je htio ići raditi u šumu. Mogla su djeca biti kod nas nekoliko dana, pričuvali bi ih, nikakav problem. Ali nije on nama nikad najavljivao ni davao do znanja da je kadar učiniti ovakvo zlo – govori.

Majka djece Leila Sović, kažu njezini poznanici, od šoka je završila u bolnici. Prije nekih mjesec dana, kažu, zaposlila se kao zaštitarka u jednoj banci.

– Položila je u Sarajevu licencu za zaštitara. Znam da je prije toga radila u pekarni. Znala je raditi i po noći. Prije kojih 20-ak dana odselila je od Admira i otišla na stan u susjedno naselje. Ne znam je li tražila da odvede djecu, ali poznavajući njega i da je tražila, vjerojatno ih ne bi pustio – govori mještanin.

Na svome Facebook-profilu oglasila se teta ubijenih, sestra ubojičine supruge, koja je potvrdila da ga je Lejla ostavila, ali ne zbog osobnih motiva.

– Ostavila ga je da bi sebi, svojoj djeci, osigurala uvjete za život. Admir je bio sitni kriminalac, lopov i neradnik i ni u jednom trenutku se nije brinuo hoće li ta njegova djeca, obitelj imati kruha sutra. Lejla je u nekoliko navrata išla raditi u inozemstvo, trudila se da sebi i svojoj djeci pruži barem osnovne uvjete za život, radila je gdje god je mogla. Ali, kako mi živimo u *upku civilizacije, gdje je neprihvatljivo da obitelj izdržava žena, a ne muž, njemu se to nije svidjelo – napomenula je sestra majke ubijene djece istaknuvši da je odlazaka Lejle u inozemstvo, gdje je u nekoliko navrata čuvala stare osobe i tako pridonosila obitelji, predstavljao “udarac njegovoj muškosti jer, zaboga, kakav je to muškarac koji sjedi kod kuće dok žena radi? To je neprihvatljivo, što će ljudi misliti o njemu.”

Na slikama sve izgleda bajno...

Vijest o ovoj nezapamćenoj tragediji nikoga nije ostavila ravnodušnim. I oni koji ih nisu poznavali, kažu da su plakali nakon što su čuli što je bilo. Nažalost, mnogi osuđuju majku jer nije povela djecu sa sobom i, tvrde, nije ozbiljno shvatila njegove poruke da se vrati, ili će ih sve ubiti.

Admir je 27. studenog objavio post da traži ženu za čuvanje djece.

– Bilo mi je žao kad su neki ljudi otišli bez razloga iz mog života, sad mi je žao što nisu otišli ranije – napisao je Admir 22. studenog.

Iako je Lejla na društvenoj mreži često objavljivala fotografije djece, sretne i nasmiješene uz poruke ljubavi, njihovi susjedi iz Malog luga, kažu da nije bilo sve tako idilično kako se na prvu čini.

– Na fotografijama sve izgleda bajno, ali znalo se dogoditi, recimo da ta curica, Neli smo je zvali, dođe kod nas i ja je pitam: ‘Neli, jesi li gladna, jesi li šta jela?’, a ona kaže: ‘Nisam’ iako je već bilo 14 sati – priča s tugom u glasu. On, kao i neki drugi susjedi koji imaju malu djecu, svojim mališanima nije imao srca reći što se dogodilo.

Admir je porijeklom iz Ostrošca, a ona iz Skokova na području Cazina. On je, kažu njegovi poznanici, imao neku kuću i imanje u rodnom kraju, no tvrde da Leila nije željela živjeti na selu i da su zbog nje doselili u grad.

– Znali su oboje doći u naš kafić, i ona i on. Nikad ga nisam vidjela da pije alkohol. Nakon što je otišla, slao joj je poruke da se vrati, da će učiniti zlo – pričaju u obližnjem kafiću.

VIDEO: Pljačka banke bagerom u Australiji