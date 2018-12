Susjedi ubojice djece iz Bihaća: 'Ne možemo vjerovati, bio je brižan otac'

Jutros je u Bihaću nastavljen očevid nakon što je jučer Admir Sović ubio svoje troje djece pa počinio samoubojstvo, a u policiji kažu da je mjesto još uvijek osigurano, piše Dnevni avaz.

Susjedi su u šoku, a u razgovoru s novinarima rekli su da i dalje ne mogu vjerovati da je Sović to mogao učiniti, posebno jer je, kažu, bio smatran brižnim ocem.

– Djeca su išla u vrtić prije tri godine po tri sata dnevno. On ih je dovozio svaki dan i odvozio, oblačio i obuvao. Na društvenim mrežama objavljivao je svakodnevno njihove slike – rekli su susjedi.

Dnevni avaz neslužbeno doznaje da je Sović putem drugih ljudi molio suprugu, koja ga je navodno ostavila prije dvadesetak dana, da mu se vrati, ali ona to nije željela i to je dovelo do masakra. Navodno je prijatelju najavio što će napraviti, a i supruzi je rekao da će ubiti djecu i sebe ako ga ostavi.

Šokantnu scenu u kući prvi je vidio brat Sovićeve supruge koji je policajac i koji je živio s njima u istoj kući.

Pogledajte i video pljačke banke bagerom: