'Moje imenovanje za potpredsjednicu izvršnog tijela EU veliko je priznanje našoj politici'

Buduća članica Europske komisije Dubravka Šuica izjavila je u utorak u Bruxellesu kako je njezino imenovanje za potpredsjednicu izvršnoj tijela EU-a veliko priznanje hrvatskoj politici i da ima "nešto iskustva i znanja" za posao koji je očekuje.

Novoizabrana predsjednica EK-a Ursula von der Leyen objavila je u utorak sastav i strukturu nove komisije u kojoj je Šuica potpredsjednica za demokraciju i demografiju.

"Velika mi je čast što smo dobili potpredsjedničko mjesto. Hrvatska je ipak najmlađa članica EU-a i ovo je veliko priznanje hrvatskoj politici i našem premijeru Andreju Plenkoviću koji je bio jedan od glavnih pregovarača i sigurno je puno utjecao na dobivanje ovoga resora", izjavila je Šuica novinarima.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dosadašnja zastupnica u Europskom parlamentu dodala je da u području kojim će se baviti u komisiji "ima nešto iskustva i znanja" i da je upoznata s problemima koje će trebati rješavati.

Među njima je i organizacija Konferencije o budućnosti Europe koja bi trebala početi 2020. i trajati dvije godine. Zamišljena je kao forum za povezivanje europskih građana, civilnog društva i europskih institucija, a cilj joj je da Europljani kažu kakvu Uniju žele i kako njome upravljati.

"To uključuje rasprave s građanima, dijaloge koje smo i do sada imali. Potrebno je slušati što građani hoće, jer oni ponekad osjećaju da su udaljeni od Europske unije. Ono što se od mene očekuje jest da budem najizraženija u srednjoj i istočnoj Europi, gdje su ponekad demokratske vrijednosti poljuljane", rekla je Šuica.

Što se demografije tiče, kaže da puno zemalja EU-a ima problema s tim, među njima i Hrvatska. "Želimo ući u bit problema, pokušati pomoći zašto dolazi od odljeva mozgova, zašto mladi ljudi odlaze i pokušati horizontalno taj problem rješavati. Na početku treba snimiti stanje, a onda djelovati", rekla je.

Novoizabrana predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poslala je svakom članu svoje ekipe povjerenika pismo u kojem pojašnjava što od njih očekuje u resoru koji im je dodijeljen.

"Željela bih vam povjeriti ulogu potpredsjednice za demokraciju i demografiju. Europski građani moraju imati vodeću i aktivnu ulogu u izgradnji naše Unije. Odaziv na ovogodišnje europske izbore pokazao je da građani žele da se njihov glas jače čuje o tome kako će se razvijati naša Unija i na što bi se trebala fokusirati", stoji u pismu upućenom Dubravki Šuici.

"Trebamo također adresirati neke od dubokih promjena u našem društvu koje su dovele do da neki ljudi izgube vjeru u našu demokraciju. Oni koji osjećaju da su napredak i tranzicija prošli mimo njih postat će najvjerojatnije nezadovoljni. Korijen toga problema za mnoge je više više u demografskim promjenama nego demokratskim strukturama. Zato želim da vi vodite posao Komisije kako bi osigurali da Europa razumije i reagira na jedan najvećih izazova: demografske promjene. To zahvaća sve dijelove našeg društva, od gospodarstva do zdravstvene skrbi, od migracija do okoliša i oblikuje našu poliitku, društvo i kulturu te utječe na naše mjesto u svijetu", nastavlja von der Leyen.

Što se tiče Konferencije o budućnosti Europe, von der Leyen poručuje da želi opipljiv uspjeh. "Želim da vi vodite posao Komisije kako bi Konferencija o budućnosti Europe postigla opipljiv uspjeh".

Šuica bi, dodaje predsjednica Komisije, u prvih šest mjeseci mandata trebala napraviti izvješće o utjecaju demografskih promjena na različite skupine u društvu i na područja koja su neproporcionalno pogođeni time te identificirati kako djelovati na njihovu rješavanju.

Od nje se očekuje da predloži kako se najbolje može pomoći najpogođenijim područjima kroz ciljane reforme i investicije kako bi se, među inim, poboljšala infrastruktura i pristup uslugama.

Šuica će također koordinirati rad na dugoročnoj viziji na ruralna područja.

Bit će zadužena za pripremu dokumenata za pokretanje široke javne rasprave o dugotrajnim učincima demografskih promjena na skrb i mirovine te kako bi se razmotrili jesu li socijalni sustavi u Europi dorasli potrebama sve starijeg stanovništva.

Šuica će također raditi na koordinaciji rada na budućem programu za pomoć djeci i na izradi sveobuhvatne strategije o pravima djeteta, koja treba uključivati zaštitu ranjive djece, zaštitu njihovih prava na internetu i sprečavanje nasilja.