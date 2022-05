Mnogima neće biti svejedno: Vakula otkrio kakvo nas ljeto očekuje nakon zahlađenja ovog vikenda

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) objavio je novu prognozu u kojoj navodi da će vikend početi pretežno oblačno i osjetno svježije, povremeno s kišom, mjestimice i pljuskovima s grmljavinom.

Na Jadranu djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom mjestimice s kišom i pljuskovima koji ponegdje mogu biti izraženiji. Na kopnu će puhati povremeno umjeren sjeveroistočnjak, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana umjerena i jaka bura, a na južnom dijelu jugozapadnjak i jugo. Temperatura zraka u unutrašnjosti uglavnom od 15 do 20, a na Jadranu između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva.

I nedjelja će biti mjestimice s kišom. Na Jadranu promjenljivo oblačno mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na sjevernom i srednjem Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a na krajnjem jugu jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 8 do 12, na moru od 16 do 21, a najviša dnevna od 14 do 19, na Jadranu između 20 i 26 °C.

- S vrućine od 30 stupnjeva strmoglavit ćemo se sutra za oko 15 stupnjeva, što je šok za organizam. Nakon toga slijedi povratak visokih temperatura idućeg tjedna, kad su moguće temperature i više od 30 stupnjeva - kazao je Zoran Vakula u emisiji na Večernji TV-u i tako ipak najavio iznimno toplo ljeto.

- Ovaj svibanj bit će među deset najtoplijih u povijesti mjerenja. Neprijeporan je porast srednjogodišnje i srednjosezonske temperature zraka - rekao je Vakula. Dodao je kako je ovaj svibanj u Zagrebu četvrti po broju dana s temperaturama višima od 29 stupnjeva Celzijusa, takvih je bilo šest, a više ih je bilo još samo 1958. I vrućih dana više je od uobičajenog. No, događaju se, napomenuo je, i valovi hladnog zraka kakav ćemo imati i ovog vikenda.

– Prema svim pokazateljima, vjerojatno će i ovo ljeto biti iznadprosječno toplo i imat ćemo vruće ljeto. Od 98 do 100 posto je vjerojatnost da će temperatura zraka u pojedinim dijelovima Hrvatske biti viša od prosjeka. Ovo će biti jedno od vrućih ljeta – rekao je.