Mladić dovršio 45-dnevno hodočašće noseći križ i moleći za mir u BiH

Josip Jelinić, mladi Hrvat katolik iz Ljubuškog, je nosivši križ, na Veliki petak završio 45-dnevno hodočašće pješice kroz Bosnu i Hercegovinu, s pozivom na pomirenje triju naroda u zemlji koja se nalazi u jednoj od najtežih kriza od završetka rata.

Kod jubilejskoga križa na lokaciji Šćitu kod Rame, gdje ga je dočekalo više tisuća ljudi, rekao je da Hrvati opraštaju svim Srbima i Bošnjacima. - Također mi kršćani opraštamo svim muslimanima kada su nas povrijedili, također mi kršćani molimo za oprost sve muslimane kada smo mi povrijedili njih - rekao je Jelinić.

On je tijekom svog puta ujedinio ljude svih naroda koji su ga dočekivali raširenih ruku, s molitvama i zahvalama u džamijama i crkvama. - Gospodin mi je davao snage cijelo vrijeme, poslao mi je dobre ljude – Hrvate, Bošnjake, Srbe – koji su pokazali da imaju veliko srce - rekao je.

Gvardijan samostana na Šćitu kod Rame fra Andrija Jozić nazvao je Josipa Jelinića prorokom ovog vremema. - Odlučiti se na ovu neizvjesnost, ne znajući što može doći, to je hrabrost. A on je to ispunio na slavu Božju - rekao je.

Jelinićev poziv na pomirenje dolazi u trenutku kada je Bosna i Hercegovina suočena s krizom koja podsjeća na najteže dane iz ratne prošlosti i teškog oporavka. On je istodobno i primjer nade u mir i zajedništvo u podjeljenoj podijeljenoj zemlji.