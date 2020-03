Ministar Vili Beroš otkrio koliko bi mogla trajati kriza s koronavirusom

Ministar zdravstva Vili Beroš potvrdio je da je u Hrvatskoj ukupno 89 osoba zaraženih koronavirusom, posljednji slučajevi.

No, otkrio je i koliko bi kriza s koronavirusom mogla trajati.

– Ako se ova epidemija bude ponašala u skladu s ponašanjem svih ostalih epidemija, a vidimo da u Kini ide pri kraju, onda možemo nagađati da će trajati 4 do 5 mjeseci, znači negdje do 6-7 mjeseca – rekao je Beroš u RTL Direktu.

– Ako i to bude tako, to neće biti strašno. Bitno je da to prebrodimo i krenemo dalje – rekao je ministar.

Kazao je i kako svi liječnici u svim bolnicama imaju dovoljno opreme, ali i da je KB Dubrava spremna za teže bolesnike.

VIDEO Zašto je važno ostati kod kuće?