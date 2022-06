'Ministar Medved nije tražio povlašten status, voditelj smjene na granici nije postupio po najavi'

Ministar hrvatskih branitelja i potpredsjednik Vlade Tomo Medved našao se u središtu skandala nakon što je javnosti proteklih dana doznala kako je sredinom svibnja morao čekati u redu da bi prešao granicu.

Prelazak ministra preko granice bio je najavljen, pa se očekivalo da će on, kako je to slučaj u tretmanu sa štićenim osobama i diplomatskim predstavnicima stranih država, granicu prijeći bez čekanja. No, kako je došlo do nesporazuma na relaciji između njegovog protokola i Policijske uprave vukovarsko-srijemske, odnosno vođe policijske smjene na graničnom prijelazu Županja – Orašje, ministar, njegov vozač i osiguranje morali su čekati da nekoliko ranije pristiglih automobila, koji su stajali pred policijskim graničnim punktom, prijeđu u Bosnu i Hercegovinu, da bi došli na red.

Nadalje, kad je Medvedov automobil došao na red, policijska službenica nije prepoznala ministra hrvatskih branitelja i potpredsjednika Vlade pa je od osoba u službenom automobilu zatražila dokumente i stavila ih na skeniranje, kako se to radi i s dokumentima ostalih putnika. Ministar Medved je, navodno, tada nazvao ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića i tražio ga da intervenira.

Informaciju o Medvedovom čekanju na granici još je 13. lipnja na svom profilu na društvenim mrežama objavio šef jednog od policijskih sindikata Nikola Kajkić pod naslovom "Zašto je ministar Medved iznad nas običnih građana?"

"Dana 13. svibnja 2022. godine na MCGP Županja-Orašje ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved službeno je putovao u BiH, preko graničnog prijelaza Županja, imao je najavu da će u 'jutarnjim satima' kroz GP Županja proći, iako nije bilo točno određenog vremena prolaska, a nakon što se Medved pojavio na GP Županja ispred njega su u koloni čekala tri vozila, (u koloni je čekao nekih tri do četiri minute). Dolaskom na kontrolnu točku kolegica policajka mu je skenirala dokumente i nastavio je prolaz prema BiH! Nakon ovog je ministar Medved napravio skandal, nazvao je Božinovića i naložio da se policajci s GP Županja disciplinski kazne iz razloga što je on kao 'ministar' zamislite; morao čekati tri-četiri minute....", stoji na Kajkićevom profilu.

Portal Telegram potom je dobio je očitovanje Policijske uprave vukovarsko-srijemske u kojem priznaju da se protiv policajca koji nije prepoznao Medveda provodi istraživanje zbog sumnje da je prekršio stegovne mjere.

"Možemo potvrditi kako postoji sumnja da je došlo do propusta u radu policijskog službenika koji je bio zadužen za organizaciju rada na graničnom prijelazu, odnosno sumnja da navedeni policijski službenik nije poduzeo sve potrebne radnje u svezi osiguranja prioritetnog prelaska državne granice potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, dok je postupanje policijske službenice koja je provela postupak granične kontrole proveden sukladno pozitivnim propisima i pravilima struke te kao takav nije, niti može biti propust u radu", poručuju iz PU vukovarsko srijemske te dodaju da će se "nakon provedenog postupka utvrđivanja svih okolnosti postupanja policijskog službenika, poduzeti odgovarajuće mjere".

U poslijepodnevnim satima utorka oglasilo se i Ministarstvo branitelja, reagirajući na objave "u kojima se iznose laži i širu javnost dovodi u zabludu". "Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved 15. svibnja 2022. službeno je putovao u BiH, u Orašje na obilježavanje 30. obljetnice 106. brigade HVO-a, a prijelaz preko Graničnog prijelaza Županja bio je najavljen.

Za ulazak u BiH, kao i za povratak u RH, ministar Medved je čekao u redu te nije intervenirao, iako ima pravo na prioritetan prelazak granice. Laž je da je ministar Medved napravio skandal navodnim pozivanjem ministra Božinovića i naložio da se policajci s GP Županja disciplinski kazne, poziv na ovu temu se nije dogodio, niti je ministar tražio bilo kakve sankcije.

Zbog saznanja da preko GP Županja nije prošao prema standardnoj proceduri, Ministarstvo hrvatskih branitelja uputilo je dopis Upravi za granicu i zatražilo informaciju jesu li zaprimili najavu o putovanju.

Iz Uprave za granicu Ravnateljstva policije zaprimili smo odgovor kako je najava zaprimljena i ista upućena na GP Županja te kako voditelj smjene na graničnom prijelazu nije postupio po najavi.

Sa svim daljnjim radnjama i provjerama od strane Ministarstva unutarnjih poslova i Uprave za granicu Ministarstvo hrvatskih branitelja ni ministar Medved nisu bili upoznati niti je navedeno u našoj nadležnosti.

Ministar Medved nema osobno osiguranje, nikada nije imao niti tražio bilo kakav povlašteni status, a svojim primjerom pokazuje da nije iznad drugih, što je bio slučaj i prilikom prelaska preko GP Županja", stoji u priopćenju ministarstva.

Nešto ranije, uoči sjednice vlade, pred novinare je stao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, komentirajući napise koji se dotiču prolaska državne granice ministra branitelja Tome Medveda zbog kojeg će se, navodno, najmanje jedan policijski službenik s graničnog prijelaza Županja - Orašje, između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, naći pred stegovnim sudom.

- Istina je da mene kolega Medved nije nazvao, istina je i da se nije žalio na postupanje policije, a kamoli da bi sugerirao neko kažnjavanje. Svaka policija ima prioritetni prijelaz granica, to znači kontrolu koja se odvija na prioritetan način, a da se ne čeka u redu. Bio to dužnosnik iz Austrije, Slovenije, Srbije… To je redovita procedura.

Ono što je činjenica, to je da je kolega Medved čekao u redu, prošao prijelaz redovno, ne prioritetno i zbog toga policija vodi određeni postupak. Zbog sebe. To je naš posao. Zbog sebe moramo provjeravati sve situacije koje eventualno nisu odrađene onako kako bi trebalo biti. I to se radi, koliko mi je poznato.

Ovdje se radi o dužnosniku vlade koji je uredno, iako nije morao i trebao, čekao red, ništa nije tražio za sebe i sad odjednom ispada da se netko tko je skroman mora braniti zbog vlastite skromnosti. A ministar Medved to jest - rekao je Božinović, pa dodao da ne zna da protiv nekoga ide stegovni postupak, već da se slučaj istražuje.

- Mislim da se Ministarstvo branitelja samo raspitivalo kakva je procedura, jesu li možda oni pogriješili u toj najavi i nakon toga je policija utvrdila u ovoj fazi da je moguće da je došlo do određenih propusta od strane policije. Moguće da je netko napravio grešku, nije ona ogromna, ali mi moramo reagirati na sve takve situacije kako nam se ne bi događale u budućnosti. Ako i jest, to je neki individualni propust – zaključio je ministar Božinović.