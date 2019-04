Ministar Cappelli: Ovdje ljudi žele raditi i živjeti i ne zaboraviti što se ovdje dogodilo

Na imanju Roca kod Stankovaca osnovana je turistička zajednica Ravni kotari koja će objedinjavati šest ravnokotarskih općina i jedan grad. TZ Ravni kotari obuhvaćat će općine Lišane Ostrovičke, Polaču, Stankovce, Zemunik Donji, Škabrnju i Galovac te grad Benkovac, područje nekad ratom poharano, "danas i od danas" sve više okrenuto turizmu. Jedan od začetnika turizma u zadarskom zaleđu i to odmah nakon rata bio je Rade Bobanović, neizmjerno sretan ustrojem TZ-a.

- Ja sam počeo još iza Oluje s konjičkim utrkama, pa vino, pa najveći ekološki nasadi maslina, vinograda, bazeni i sada brojimo tisuće i tisuće turista i institucionaliziramo sve u turističku zajednicu Ravnih kotara. Nisu mi vjerovali kad sam to najavljivao i govorio da će iz sikavaca niknuti turizam. Ovaj kraj treba biti kao Švicarska, a ovo je priča budućnosti za Ravne kotare. Ovo je prvi veliki iskorak u kojem nam administracija daje budućnost za područje između Nina, Knina i Skradina - rekao je Rade Bobanović.

Vodeći ljudi svih ravnokotarskih lokalnih jedinica su istakli kako je potrebno dignuti prostor u kojem je sada oko 200 kuća za odmor stalno punih. - Sada se, pogotovo nakon devastacije obale zaleđe odnosno Ravni kotari i Bukovica ističu kao dodatna turistička vrijednost. Ravni kotari jedina su ravnica na Jadranu i oni su vrijednost Zadra i Šibenika, ali i Splita i Like. Uložimo još više u infrastrukturu jer su gastro prednosti i poljoprivreda najveći adut - rečeno je tijekom osnivanja Turističke zajednice.

Ministar turizma Gari Capelli je podsjetio na ratna stradavanja u Škabrnji i na cijelom području Ravnih kotara.

- Ovdje ljudi žele raditi i živjeti i ne zaboraviti što se ovdje dogodilo. I onima koji dođu ovdje ćemo reći što se ovdje događalo u Domovinskom ratu. Vi ste se znali othrvati kada je bilo najpotrebnije, ali i sada znate kako dalje. Udruživanjem u zajedničku turističku zajednicu ste dokazali da želite imati jedan proizvod koji je zajednički. Ovdje su značajne gastronomija, kultura, ruralne prednosti u odnosu na more i što će sve dati dodatnu draž. To potvrđuju i brojke, a povećanja broja gostiju su stalna. Nakon Imotskog, vi ste drugi koji su se udružili, a čujem da ti želi i Hvar i mjesta ba moru i mi ćemo i financijski pomoći udruživanja, jer zajednička prezentacija je bolja i uspješnija. Primjerice Hrvatska i Slovenija, a vjerujemo i Mađarska će se zajedno prezentirati na tržište Kine i to je put ka uspjehu - rekao je Gari Cappelli.

- Meni je drago da je to još jedan dokaz nakon Imotske krajine da se udruživanjem može postići jače, kvalitetnije, jedinstveno pružanje usluga i svega onoga što ima ovaj kraj, marketinški, promocijski na stranim tržištima. Danas smo imali priliku udružit šest općina i jedan grad, nedavno osam općina i jedan grad u Imotskom - rekao je ministar.

- Ovo je sjajna priča, ovo je priča Hrvatske. Ova Vlada inzistira, a i mi kroz Ministarstvo turizma da oživimo da ravnomjerno rasporedimo razvoj Hrvatske, a turizam je jedan od najbogatijih stvari koja može to učiniti - naglasio je ministar.