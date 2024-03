Milanović: Ustavni sud doveo DIP u 'komičnu i politički nemoguću situaciju''

Predsjednik Republike Zoran Milanović izjavio je u subotu da Državno izborno povjerenstvo (DIP) njemu kao predsjedniku ne može izdavati upute što se tiče izborne promidžbe koja je počela danas, a Ustavni sud je taj koji je DIP doveo u ''komičnu i politički nemoguću situaciju''. "DIP je doveden u etički i logički nemoguću poziciju. Ovo što su danas obavili je komično, mada tamo ima i pametnih ljudi. Ustavni sud ih je doveo u jednu komičnu, ali i profesionalno, ljudski, stručno i politički nemoguću situaciju. Tako da moraju sada izmišljavati neke konstrukte kojima upozoravaju ljude'', izjavio je Milanović u Sisku gdje je pratio utakmicu finala prvenstva Hrvatske u hokeju na ledu.

DIP je ranije poslijepodne na konferenciji za medije u Hrvatskom saboru objavio da će pratiti sve što se događa u medijskom prostoru te da postoje jasna pravila koja vrijede za sve. "U širem kontekstu, izborni sudionik može biti svatko tko s neke svoje pozicije poziva da se glasuje ili ne glasuje za neku političku opciju“. Svako pozivanje izvan Ustava i zakona se može protumačiti kao miješanje u regularnu izbornu kampanju“, rekao je potpredsjednik DIP-a Josip Salapić na pitanje je li i Zoran Milanović izborni sudionik.

"Ne znam što će se dogoditi vama medijima kada prenesete neku vijest? Hoće vam uzeti licencu? Neće, kao što neće ni poništiti izbore, osim u slučaju izborne prijevare koji sigurno neće počiniti ni SDP ni Domovinsko pokret nego eventualno HDZ ako im se to dopusti", odgovorio je predsjednik države, dodavši da DIP njemu ne može izdavati upute niti se one na njega odnose.

Milanović se još jednom osvrnuo na upozorenje Ustavnog suda objavljeno nakon sjednice 18.ožujka, kazavši da je ono isključivo u službi zaštite premijera Andreja Plenkovića.

"Štiti ga se od toga da se mora suočiti sa mnom jer u tom srazu on nema šanse. Mediji neće prenositi naše sučeljavanje jer on ima izgovor. To je sve dogovor između HDZ-a i HDZ-a, tj., Ustavnog suda", izjavio je. Nad hrvatskim se građanima trenutno izvodi jedna jedna vrlo opasna stvar, iz koje proizlazi gubitak slobode, ponosa i građanske časti, ocijenio je predsjednik, a to je 'gaslighting', odnosno sluđivanje, kako je on to preveo.

To je jedno sistemsko sluđivanje u kojem je istina laž, a laž istina. Laže se besramno, mi to nismo imali u Hrvatskoj ni u vrijeme rata, u vrijeme Tuđmana ili Pašalića. Nije bilo tako, bilo je civiliziranije i pristojnije. Ovo je raspad svih kriterija koje je sa sobom donio AP", kazao je.

Premijera Plenkovića i njegove suradnike optužio je da pokušavaju ugušiti slobodu govora u demokratskom društvu, a na parlamentarnim izborima 17.travnja građani će birati između dvije opcije.

"Ljudi će u krajnjoj liniji glasati između toga da li žele da zemlju nastave voditi ljudi koji su je potpuno obeščastili i doveli na rub ludila ili da to budem ja, ali ne kao Plenković. Takvu uzurpatorsku vlast ne želim niti ću je ikada imati. Nikada nisam zloupotrebljavao vlast i to je ozbiljno jamstvo ljudima glede toga kako ću se ponašati", istaknuo je Milanović.

Na dolazak u Sisak, predsjednik države se odlučio kako bi pogledao što je za taj grad učinjeno u proteklih sedam i pol godina. "Nije napravljeno ništa. Kad budem premijer, grad će dobiti tretman kakav zaslužuje. I to ne zato što je gradonačelnica iz SDP-a, ali upravo zato što je iz SDP-a, grad ima takav tretman", kazao je Milanović.

Jedan od budućih poteza, ukoliko postane novi hrvatski premijer, bit će i zabrana zakupa oglasnog prostora u medijima za javna poduzeća, najavio je. "To najgora vrsta reketa. U HEP-u se kolju nekoliko godina oko toga tko će biti glavni blagajnik, da može dijeliti tuđi novac, i kad su se konačno podijelili, imaju dug preko milijardu eura radi subvencije električne energije koju je Vlada dala, što je jako dobro ali to mora platit HEP", izjavio je predsjednik Republike.

Sutrašnji dan Milanović će provesti u Plitvicama gdje se obilježava obljetnica pogibije prvog hrvatskog redarstvenika Josipa Jovića. No i tu je uputio kritiku vladajućima.

"Super Boža (ministar unutarnjih poslova Davor Božinović) je to organizirao kao privatnu feštu. Taj je događaj od nacionalnog značaja, a ključni ljudi nisu pozvani. Idem tamo u svojoj režiji, a 'super Boža' i Plenković neka peku palačinke ili rade što hoće'', poručio je Milanović.