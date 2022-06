Milanović: Ovo što Plenković inače radi u BiH je beskorisno, a sad je i štetno

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je danas na svečanosti obilježavanja 20. obljetnice ustrojavanja Zapovjedništva za potporu.

Svečanost se održala u vojarni 1. gardijske brigade Tigrovi – Croatia u Zagrebu, a nakon toga se Milanović obratio medijima. Na početku je komentirao sastanak čelnika 12 bošnjačkih i srpskih strana na kojem je potpisan sporazum kojim se obvezuju na izbornu reformu i ograničene reforme ustava u pola godine od formiranja vlasti. Dragan Čović doputovao je u Bruxelles, ali nije sudjelovao na sastanku.

– Čović je za mene prvenstveno predstavnik Hrvatskog narodnog sabora, nije ni kandidat. Plenković je pokušao stvoriti iluziju da preko dvije visokopozicionirane osobe u Bruxellesu može nešto napraviti. Zna se da se neće ništa dogovoriti i da se potrošilo vrijeme te se Čović vratio u BiH. Ovo je sad očekivano ponašanje Čovića, ali on nije imao izbora, to je obrambena pozicija. To nije stvar HDZ-a, to je stvar hrvatskih interesa tamo. Ideja je bila da se potpiše nedorečeni memorandum, ali grabež hrvatskog političkog korpusa traje. Nečasno je u koju ih situaciju dovode ovi iz Zagreba. Inače je beskorisno što Plenković radi, a sad je i štetno – komentirao je na početku.

– Bilo je jasno da se neće tamo slikati s nekim ljudima, tipa s Komšićem. Plenković kao da živi u svom nekom međusvijetu. Očekivati da će se prvi političar Hrvata u BiH do te mjere upropastiti, da će djelovati protiv svojih instinktivnih interesa je opako. Sada se on zamjerio Plenkoviću ovim nedolaskom i distancom koju je zauzeo. I ovaj će mu se ići svetiti – dodao je.

Kazao je i kako nije dovoljno čuo o aferi u Splitu gdje je Puljkov suradnik Luka Baričić navodno slao gole slike pa s Bojanom Ivoševićem tražio odnos od maloljetnice.

– Puljak je odigrao jedan forte, ide na nove izbore. Moram reći da se Puljak dobro drži. Što mu se stvarno događa, to ne znam – kazao je pa komentirao mogućnost Splita da dobije viši status.

– Ja vjerujem da su dobro promislili o tome. Pazi što želiš. Nije teško uvesti neki zakon, ali to moraju detaljno objasniti. Mislim da postoji razlog zašto je Zagreb izdvojen. Razlika između Zagreba i Splita jest što je zagrebački proračun veći od života, a splitski nedovoljan. Nadam se da Splićani znaju što žele, neću im stajati na putu svojim izjavama. Ako Plenković to odluči, vjerujem da će to raditi u interesu Splićana – dodao je.

Komentirao je i dojavu o bombama u zagrebačkim šoping-centrima.

– Svaka lažna uzbuna je ozbiljna jer se ljudi prepadnu. Nadam se da ćemo zadržati status sigurne zemlje i trend zemlje u kojoj je sigurno živjeti, a ne kao što je u navodnoj kolijevci slobode gdje svaki psihopat ima pušku – komentirao je.

Osvrnuo se i na stanje s vrtićima u Zagrebu.

– Ja sam živio vani i znam koliko je skupo dati dijete u privatnu ustanovu. Tada je to bilo 3500 kuna, što je velik novac i danas. Jaslice u Bruxellesu su bile grozne, lošije od naših sto puta. Mi jesmo navikli na jedan standard koji nije loš i nadam se da će ga zagrebačka vlast dovesti u red. Vidjeli smo da su ukinuli onu mjeru koju je Bandić velikodušno uveo, ali izgleda da je i bez toga navala ogromna. Na nesreću ljudi koji su pobijedili na izborima dogodila se eksplozija. Dočekalo ih je koješta, ali još malo i više nitko neće pitati što je bilo jučer i tko je kriv za to što je bilo. Dolaskom na vlast naslijedio sam užas, a nakon pola godine nitko nije pitao što nam je ostavio Sanader. Ovoj vlasti želim sve najbolje, ali ima malo vremena – kazao je.

– Dobiješ izbore, a ne možeš imenovati pročelnike. Tomaševiću i ekipi onemogućeno je da provode program. Dovedeš 50-ak ljudi da počneš provoditi program, a u tome ih se sistemski opstruira. Sad nakon godinu dana valjda će izabrati članove gradske izvršne vlasti i vidjet ćemo koliko znaju raditi, a uvjeren sam da žele raditi. Samo nemojte krasti! – poručio je zagrebačkoj vlasti.

