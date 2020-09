Milanović: Nisam nervozan, ljutit sam. Premijer mora znati neke stvari, netko mu je trebao reći

Predsjednik države Zoran Milanović reagirao je na izjavu premijera Andreja Plenković koji mu je jučer, podsjetimo, poručio između ostaloga da je nervozan. Milanović je jučer oštro komentirao istragu oko Janafa.

"Ovo je ozbiljan skandal, a njega je netko doveo u nezgodnu situaciju jer ga, sad mi je jasno, nisu obavijestili o tome, jer da jesu, nema šanse da bi Kovačevića imenovao u novi mandat. On mora znati neke stvari, u suprotnom u ovoj zemlji nema odgovorne osobe", rekao je Milanović.

"O tome odlučuje državni odvjetnik, a premijer to mora znati. Neka se premijer ne pravi naivan. To mu nije mogla reći SOA. Ima tko mu je to morao reći. A naročito do veljače kada su imenovali Dragana Kovačevića na novi mandat", kazao je Milanović. "Neka Turudić ne priča bezvezarije", dotaknuo se predsjednika Županijskog suda u Zagrebu Ivana Turudića. ''Ispričavam se sucu Turudiću koji me ispravlja u pauzama kartaških seansi'', rekao je.

"Premijer je čuvar državnih tajni, nemojmo fantazirati. Premijer je prvi, kao i ministar unutarnjih poslova", rekao je. "Ako nije znao, premijer možda nije bio dostupan. Ako se nešto odvijalo filmskom brzinom, premijer možda nije bio obaviješten. Ima tko mu je to morao reći, ako već ne tijekom procesa, nakon toga morao je biti informiran", dodao je. Ponovio je da SOA nije znala.

"U ovom slučaju moguće je da se realno nije moglo očekivati da će ovako ići, možda nije premijer znao. Netko mora voditi državu, to je premijer", rekao je.

"Ovo što izlazi u medijima, mi ne znamo je li taj novac predan. Ja nemam dokaz, imam indicije. Odustalo se u realnom vremenu od akcije. Još 10 mjeseci trajala je istraga. Treba li za takav pristup poslu netko odgovarati ili je to tajna?" dodao je.

"On je nervozan i ja sam nervozan, bijesan sam na njega jer se ovo događa. Ovo se ne smije događati u demokraciji", rekao je o premijeru.