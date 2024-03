'Milanović me nije zvao oko imenovanja ravnatelja SOA-e, zadnji put me zvao prije 150 godina'

Na upit novinara da komentira izjavu predsjednika Zorana Milanovića kako ga je pokušao dobiti, no da mu se on (Plenković) ne javlja, Plenković je uzvratio da ga je on zadnji put zvao "prije 150 godina".

"Pozicija mene kao predsjednika Vlade i Vlade kao kolektivnog tijela je da ostajemo pri prijedlogu da Daniel Markić, kojeg je i on imenovao sa mnom nastavi svoj posao", rekao je Plenković na obilježavanju 34. obljetnice osnutka gradskoga i županijskog HDZ-a u Šibeniku.

Želimo da se sve riješi u zakonitom roku, što se nas tiče kandidat je poznat. Mi smo svoju poziciju rekli, nemamo tu što dodatno objašnjavati, na njemu je da se izjasni, mi smo bili vrlo korektni oko izbora načelnika Glavnog stožera oružanih snaga. Stvar je tu jasna s naše strane, želimo stabilnost, ne želimo ključne institucije bez ljudi na čelu, rekao je.

VIDEO: Svečano obilježavanje 34. obljetnice HDZ-a Šibensko-kninske Županije i grada Šibenika

Upitan o očekivanjima u 9. izbornoj jedinici uzvratio je da neće licitirati s mandatima, no očekuje uvjerljivu pobjedu u cijeloj Hrvatskoj. "Idemo s izrazito jakim kandidatima i ogromnim postignućima tako da su naše ambicije vezane za izbore za još jedan mandat", poručio je. Za mogući datum izbora Plenković je rekao da mu je svejedno. "Kad god bude nama je dobro", ustvrdio je. Novinare je zanimalo i kojeg protukandidata želi u 1. izbornoj jedinici, na što je Plenković uzvratio da mu je svejedno. "To je moj rodni grad, četvrti u kojima sam se rodio i živio, na Črnomercu, u Maksimiru i Gornjem gradu", rekao je.

GALERIJA: Svečano obilježavanje 34. obljetnice HDZ-a Šibensko-kninske Županije i grada Šibenika