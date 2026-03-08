Milanović čestitao Dan žena: Ravnopravnost treba čuvati i štititi

Predsjednik Zoran Milanović uputio je čestitku građankama povodom Dana žena „Svim građankama Republike Hrvatske čestitam Međunarodni dan žena. Iako žene danas sudjeluju u svim područjima javnog, gospodarskog i političkog života, ovaj je dan dobar povod da se prisjetimo kako nije uvijek bilo tako te da postignutu ravnopravnost treba čuvati i štititi“, poručio je predsjednik.

Dodao je kako i u hrvatskom društvu još uvijek postoje zagovornici nazadnih i neprihvatljivih stavova koji osporavaju davno ostvarena prava žena. „Država pri tome ne može stajati po strani, već mora biti čuvar zajamčenih ljudskih i građanskih prava u Hrvatskoj koja nedvosmisleno obuhvaćaju i prava žena“, istaknuo je Milanović. Naglasio je i da je dužnost državnih institucija ponuditi rješenja za uklanjanje stereotipa i predrasuda na štetu žena te aktivno rušiti prepreke koje onemogućuju potpunu ravnopravnost žena i muškaraca.

„Kao predsjednik države zahvaljujem svima koji su angažirani na ostvarivanju tog cilja jer je postizanje potpune ravnopravnosti žena zapravo doprinos civiliziranom, uređenom i naprednom društvu kakvo Hrvatska može i mora biti“, poručio je predsjednik uz čestitku: „Sretan Dan žena!“