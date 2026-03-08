Naši Portali
Milanović čestitao Dan žena: Ravnopravnost treba čuvati i štititi

Čakovec: Predsjednik Milanović sudjelovao na svečanoj akademiji "Večer međimurskog identiteta"
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
08.03.2026.
u 11:10

„Kao predsjednik države zahvaljujem svima koji su angažirani na ostvarivanju tog cilja jer je postizanje potpune ravnopravnosti žena zapravo doprinos civiliziranom, uređenom i naprednom društvu kakvo Hrvatska može i mora biti“, poručio je predsjednik uz čestitku: „Sretan Dan žena!“

Predsjednik Zoran Milanović uputio je čestitku građankama povodom Dana žena „Svim građankama Republike Hrvatske čestitam Međunarodni dan žena. Iako žene danas sudjeluju u svim područjima javnog, gospodarskog i političkog života, ovaj je dan dobar povod da se prisjetimo kako nije uvijek bilo tako te da postignutu ravnopravnost treba čuvati i štititi“, poručio je predsjednik.

Dodao je kako i u hrvatskom društvu još uvijek postoje zagovornici nazadnih i neprihvatljivih stavova koji osporavaju davno ostvarena prava žena. „Država pri tome ne može stajati po strani, već mora biti čuvar zajamčenih ljudskih i građanskih prava u Hrvatskoj koja nedvosmisleno obuhvaćaju i prava žena“, istaknuo je Milanović. Naglasio je i da je dužnost državnih institucija ponuditi rješenja za uklanjanje stereotipa i predrasuda na štetu žena te aktivno rušiti prepreke koje onemogućuju potpunu ravnopravnost žena i muškaraca.

Avatar SdpovNjonjo
SdpovNjonjo
11:27 08.03.2026.

Sreca da nije podjelio neki kompliment iz svog repertoara.

VA
VanjaPlank
12:46 08.03.2026.

Čuj to ?!? Svima nama je poznata Sdp_ova ravnopravnost zato i nisu imali predsjednicu stranke, premijerku ili predsjednicu države

FE
FELIXEBERT
12:42 08.03.2026.

Njemu ne vjrujem nista.

