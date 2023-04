Novost za Zagrepčane: Mijenja se lokacija za izradu osobnih iskaznica i putovnica

Izrada osobnih iskaznica i putovnica od idućeg utorka više neće biti dostupna u zagrebačkoj Petrinjskoj ulici, potvrdio je ovog četvrtka MUP, objašnjavajući kako zgrada ide u cjelovitu obnovu s početkom svibnja.

Naime, nova lokacija za izradu i podizanje dokumenata bit će Ulica grada Vukovara 70, dok će se poslovi oružja i državljanstva i dalje obavljati u Petrinjskoj.

MUP je također obavijestio kako će se sve osobne iskaznice i putovnice za koje su zahtjevi radije podneseni u Petrinjskoj i dalje preuzimati na toj lokaciji, i to u radnom vremenu od 7 do 19 sati. Za sve koji pak moraju predati zahtjev za izradu osobnih iskaznica i putovnica, moći će to učiniti u prostorijama MUP-a na četiri lokacije, dok će za samo u Vukovarskoj biti dostupna izrada po žurnom postupku:

